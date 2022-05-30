Еволюція на Землі прискорилася вчетверо: вчені назвали причину сплеску

Нове дослідження показує, що генетичні відмінності в різних видів тварин призводять до швидших еволюційних процесів.

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Учені з Австралійського національного університету вважають, що чим більше вид має генетичних змін, тим швидше може відбуватися еволюція. Це пов'язано з тим, що певні риси зникають, а залишаються ті, які сприяють виживанню, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідники назвали генетичні зміни в різних видів "паливом еволюції", і вони вивчили дані про 19 різних груп диких тварин по всьому світу. В результаті вчені дійшли висновку, що цього "еволюційного палива" більше, ніж вважалося раніше. Отже, види еволюціонують швидше, особливо під час зміни клімату.

"За допомогою нашого методу ми можемо виміряти потенційну швидкість поточної еволюції у відповідь на природний відбір із усіх рис у популяції. Ми побачили багато потенційних змін, що дуже нас здивувало", — говорить Тімоті Боннет із Австралійського національного університету.

Учені вивчили різні види птахів і тварин по всьому світу та зіставили дані про природний відбір із їхньою генетичною інформацією. Цілих три роки знадобилося вченим, щоб дізнатися, скільки змін у цих видів викликано генетикою та природним відбором. Хоча Чарльз Дарвін вважав еволюцію дуже повільним процесом, але попередні дослідження вже показали, що деякі види еволюції можуть відбуватися за лише кілька років.

[ + – ] Плямиста гієна — один із вивчених дослідниками видів

"Одним із яскравих прикладів швидкого еволюційного процесу можна назвати еволюцію метелика березовий п'ядун. До промислової революції у Великій Британії він був білого кольору. Але потім через шкідливі викиди із заводів дерева та будівлі стали покриватися чорною сажею, тому цей метелик "перефарбувався" дуже швидко та став чорним, щоб його менше помічали птахи, які ним харчуються. Колір метелика був пов'язаний із генетичними змінами. Тому невдовзі чорні метелики стали домінувати", — каже Боннет.

[ + – ] Березовий п'ядун Фото: wikipedia

За словами вчених, вони поки що тільки припускають, що еволюція може відбуватися зараз приблизно в 4 рази швидше, ніж у минулому, бо потрібно зібрати ще більше даних. Але дослідники точно впевнені, що генетичні зміни впливають на еволюційний процес більше, ніж вважалося раніше.

"Клімат на Землі змінюється, багато живих істот страждають від наслідків цього процесу, і зараз важливо розуміти, наскільки швидко тварини зможуть адаптуватися до нових умов. Також можна з більшою впевненістю спрогнозувати, які види виживуть, а які ні", — говорить Боннет.

"Ми точно можемо сказати, що еволюція відіграє важливішу роль, ніж ми думали раніше, у процесі адаптації видів до поточних змін навколишнього середовища", — говорить учений.