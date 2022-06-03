Зміна клімату в дії: засніжені Альпи стають зеленими

Сніговий покрив у горах замінюють рослини, і це ще більше прискорює зміну клімату.

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Процес, який учені називають "озелененням", уже спостерігається в Арктиці, але досі не був поширений у гірських районах. Але нове дослідження показує, що цей процес набирає загрозливих масштабів у Альпах, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Базельського університету використовували супутникові знімки Альп за майже 40-річний період і з'ясували, що снігового покриву влітку поменшало на 10% дослідженої площі гір. Глобальна температура підвищується і полярні регіони планети, як і гори нагріваються швидше. Учені досліджували гірські райони на висоті 1 700 метрів і з'ясували, що рослинного покриву стає більше.

"Нас дуже здивувало те, що ми виявили таку величезну тенденцію озеленення Альп", — каже Сабіна Румпф із Базельського університету.

[ + – ] Супутникові знімки показують, що в Альпах за останні майже 40 років зменшилася кількість снігового покриву влітку та збільшилася кількість рослинності, навіть у високогірних районах Фото: Daily Mail

У процесі дослідження учені також зафіксували, що товщина снігового покриву також зменшується, а зростання рослин у горах збільшилося на 77%.

"Процес озеленення в горах проявляється трьома різними способами: рослини починають рости там, де раніше був сніг, вони стають вищими і густішими завдяки сприятливим умовам, а певні рослини, які зазвичай ростуть нижче, переміщуються в більш високі райони гір. Це відбувається через зміни клімату", — каже Румпф.

За словами вчених, через те, що покращуються умови для росту рослин, вони ростуть швидше і їх стає більше на більшій території.

"Чим вища температура, тим більше опадів випадає у вигляді дощу, а не снігу, і це сприяє зростанню рослин", — говорить Румпф.

За словами вчених, усе більше води йде у річки, а не накопичується у вигляді снігу. Тут відбувається порушення довкілля для різних видів, які спеціально адаптувалися для життя в засніжених горах. І, звичайно ж, страждає індустрія туризму в Альпах, яка є важливим економічним складником регіону.

[ + – ] За словами вчених, через те, що покращуються умови для росту рослин, вони ростуть швидше і їх стає більше на більшій території Фото: ScienceAlert

Водночас сам процес озеленення Альп сприяє ще більшій зміні клімату. Сніговий покрив відбиває приблизно 90% сонячного світла, а рослинність як поглинає світло, а й виділяє тепло в атмосферу. І це ще більше прискорює танення снігового покрову в горах.

"Точно передбачити, якими будуть Альпи в найближчому майбутньому складно. Але я вважаю, що сніговий покрив тут зникатиме все швидше й особливо це стосується нижчих висот", — каже Румпф.

Але не лише процес озеленення відбувається у Альпах. Учені помітили, що в горах поки що тільки майже на 1% дослідженої площі взагалі немає ні снігу, ні рослинності.

"Причина такого явища полягає в тому, що почало йти більше сильних дощів, які змінюються періодами посухи. Зменшується кількість води через щорічне танення снігу, якою живляться рослини. Поки ми не знаємо, чи стане таких ділянок в Альпах більше в майбутньому. Ми стежитимемо за процесами, що відбуваються, і далі", — каже Румпф.

Нагадуємо, що, як з'ясували вчені у процесі зміни клімату на Землі, живі види почали еволюціонувати швидше, щоб адаптуватися до нових умов.