Осталось недолго. Ученые утверждают, что сибирская тундра вскоре исчезнет

Как отмечают эксперты, сибирская тундра будет уничтожена, если люди не повлияют на глобальное потепление, но даже резкое и быстрое сокращение выбросов не спасет большую часть экосистемы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе своего недавнего исследования ученые пришли к выводу, что если мы не прекратим выбросы таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, сибирской тундре будет суждено навсегда исчезнуть с нашей планеты, пишет Interesting Engineering.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Даже если нам удастся сильно и радикально ограничить глобальное потепление путем сокращения выбросов, выжить сможет только часть биома Севера России, который включает полуостров Таймыр и большую часть Палеарктики. Если к 2100 году мы сократим нынешние выбросы парниковых газов вдвое, в 2500 году останется только 5,7% сибирской тундры.

К такому выводу пришли два немецких ученых Штефан Крузе и Ульрике Герцшу из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера после разработки климатической модели (называемой LAVESI), специально предназначенной для прогнозирования меняющейся взаимосвязи между сибирской тундрой и тайгой.

[ + – ] Тундра характеризуется вечной мерзлотой, скудным разнообразием животных и низкой растительностью, включая кустарники, мхи и лишайники

Тундра характеризуется вечной мерзлотой, скудным разнообразием животных и низкой растительностью, включая кустарники, мхи и лишайники. Чрезвычайно холодная средняя температура не позволяет расти многим деревьям, за исключением ив и берез высотой не более пары метров. Тайга же представляет собой бореальный лес, расположенный к югу от тундры и состоящий в основном из крупных хвойных деревьев, таких как лиственницы.

Повышение температуры, вызванное глобальным потеплением, позволяет таежным деревьям продвигаться на север, "съедая" ценную тундровую почву — основную среду обитания северных оленей. В тундре также живут песцы, медведи, волки и лемминги, а также гнездится множество видов птиц.

Если они исчезнут, как предполагают немецкие исследователи, последствия будут катастрофическими не только для биоразнообразия, но и для коренного населения, живущего за счет природных ресурсов этих земель, например, ненцев.

[ + – ] Одни из важнейших представителей животного мира тундры это - лемминги

Также стоит отметить, что чем больше площадь лесов, тем больше тепла будет поглощаться деревьями, что приведет к потеплению в Арктике. Это спровоцирует большее количество катаклизмов по всему миру, приведет к гибели или миграции видов, а также усложнит доставку грузов морскими путями.

Но, еще хуже то, что по мере таяния вечной мерзлоты тундра может выбросить в атмосферу большое количество накопленных парниковых газов — до 1400 гигатонн в глобальном масштабе, что усугубит потепление во всем мире.

Два немецких ученых разработали климатическую модель, способную рассчитать судьбу всей сибирской тундры, которая простирается примерно на 4 000 км. Они прогнозируют, что если ничего не предпринять для ограничения выбросов парниковых газов, сибирская тундра исчезнет к 2500 году, полностью заменившись бореальным лесом. Но даже если нам удастся сократить выбросы углерода, тундра следующих нескольких столетий не будет такой, как сегодня.

[ + – ] Одна из главных проблем тундры заключается в том, что продвижение тайги практически невозможно остановить,

Например, ликвидация выбросов к 2100 году сохранит только 32,7% биома, который будет разделен на два очень удаленных региона — Чукотку и полуостров Таймыр. Это окажет разрушительное воздействие на дикую природу. С другой стороны, если к концу века нам удастся вдвое сократить выбросы, то в 2500 году на месте сибирской тундры останется чуть менее 6%.

Одна из главных проблем тундры заключается в том, что продвижение тайги практически невозможно остановить, даже при последующем похолодании климата. Исследователи считают, что людям необходимо уделить особое внимание экологии прямо сейчас, уменьшив выбросы парниковых газов и отказавшись от ископаемых видов топлива.

Напомним, что ранее ученые проводили другое исследование, в ходе которого они пришли к выводу, что снежный покров в Альпах уменьшается, и происходит процесс "озеленения", а рост растений в горах увеличился на 77%.