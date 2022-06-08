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Осталось недолго. Ученые утверждают, что сибирская тундра вскоре исчезнет

Юлия Чайка
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горы, трава, снег, фото

Как отмечают эксперты, сибирская тундра будет уничтожена, если люди не повлияют на глобальное потепление, но даже резкое и быстрое сокращение выбросов не спасет большую часть экосистемы.

В ходе своего недавнего исследования ученые пришли к выводу, что если мы не прекратим выбросы таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, сибирской тундре будет суждено навсегда исчезнуть с нашей планеты, пишет Interesting Engineering.

Даже если нам удастся сильно и радикально ограничить глобальное потепление путем сокращения выбросов, выжить сможет только часть биома Севера России, который включает полуостров Таймыр и большую часть Палеарктики. Если к 2100 году мы сократим нынешние выбросы парниковых газов вдвое, в 2500 году останется только 5,7% сибирской тундры.

К такому выводу пришли два немецких ученых Штефан Крузе и Ульрике Герцшу из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера после разработки климатической модели (называемой LAVESI), специально предназначенной для прогнозирования меняющейся взаимосвязи между сибирской тундрой и тайгой.

трава, лед, вода, фото
Тундра характеризуется вечной мерзлотой, скудным разнообразием животных и низкой растительностью, включая кустарники, мхи и лишайники

Тундра характеризуется вечной мерзлотой, скудным разнообразием животных и низкой растительностью, включая кустарники, мхи и лишайники. Чрезвычайно холодная средняя температура не позволяет расти многим деревьям, за исключением ив и берез высотой не более пары метров. Тайга же представляет собой бореальный лес, расположенный к югу от тундры и состоящий в основном из крупных хвойных деревьев, таких как лиственницы.

Повышение температуры, вызванное глобальным потеплением, позволяет таежным деревьям продвигаться на север, "съедая" ценную тундровую почву — основную среду обитания северных оленей. В тундре также живут песцы, медведи, волки и лемминги, а также гнездится множество видов птиц.

Если они исчезнут, как предполагают немецкие исследователи, последствия будут катастрофическими не только для биоразнообразия, но и для коренного населения, живущего за счет природных ресурсов этих земель, например, ненцев.

лемминги, камень, фото
Одни из важнейших представителей животного мира тундры это - лемминги

Также стоит отметить, что чем больше площадь лесов, тем больше тепла будет поглощаться деревьями, что приведет к потеплению в Арктике. Это спровоцирует большее количество катаклизмов по всему миру, приведет к гибели или миграции видов, а также усложнит доставку грузов морскими путями.

Но, еще хуже то, что по мере таяния вечной мерзлоты тундра может выбросить в атмосферу большое количество накопленных парниковых газов — до 1400 гигатонн в глобальном масштабе, что усугубит потепление во всем мире.

Два немецких ученых разработали климатическую модель, способную рассчитать судьбу всей сибирской тундры, которая простирается примерно на 4 000 км. Они прогнозируют, что если ничего не предпринять для ограничения выбросов парниковых газов, сибирская тундра исчезнет к 2500 году, полностью заменившись бореальным лесом. Но даже если нам удастся сократить выбросы углерода, тундра следующих нескольких столетий не будет такой, как сегодня.

тундра, трава, небо, фото
Одна из главных проблем тундры заключается в том, что продвижение тайги практически невозможно остановить,

Например, ликвидация выбросов к 2100 году сохранит только 32,7% биома, который будет разделен на два очень удаленных региона — Чукотку и полуостров Таймыр. Это окажет разрушительное воздействие на дикую природу. С другой стороны, если к концу века нам удастся вдвое сократить выбросы, то в 2500 году на месте сибирской тундры останется чуть менее 6%.

Одна из главных проблем тундры заключается в том, что продвижение тайги практически невозможно остановить, даже при последующем похолодании климата. Исследователи считают, что людям необходимо уделить особое внимание экологии прямо сейчас, уменьшив выбросы парниковых газов и отказавшись от ископаемых видов топлива.

Напомним, что ранее ученые проводили другое исследование, в ходе которого они пришли к выводу, что снежный покров в Альпах уменьшается, и происходит процесс "озеленения", а рост растений в горах увеличился на 77%.