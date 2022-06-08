Залишилося недовго. Вчені стверджують, що сибірська тундра незабаром зникне

Як зазначають експерти, сибірську тундру буде знищено, якщо люди не вплинуть на глобальне потепління, але навіть різке та швидке скорочення викидів не врятує більшу частину екосистеми.

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У процесі свого нещодавнього дослідження вчені дійшли висновку, що якщо ми не припинимо викиди таких парникових газів, як вуглекислий газ і метан, сибірська тундра може назавжди зникнути з нашої планети, пише Interesting Engineering.

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Навіть якщо нам вдасться сильно і радикально обмежити глобальне потепління шляхом скорочення викидів, вижити зможе лише частина біома Півночі Росії, що включає півострів Таймир та більшу частину Палеарктики. Якщо до 2100 ми скоротимо нинішні викиди парникових газів вдвічі, у 2500 залишиться тільки 5,7% сибірської тундри.

Такого висновку дійшли двоє німецьких учених Штефан Крузе та Ульріке Герцшу з Інституту полярних та морських досліджень ім. Альфреда Вегенера після розробки кліматичної моделі (названої LAVESI), спеціально призначеної для прогнозування мінливого взаємозв'язку між сибірською тундрою і тайгою.

[ + – ] Тундра характеризується вічною мерзлотою, мізерною різноманітністю тварин і низькою рослинністю, включаючи чагарники, мохи та лишайники

Тундра характеризується вічною мерзлотою, мізерною різноманітністю тварин і низькою рослинністю, включаючи чагарники, мохи та лишайники. Надзвичайно холодна середня температура не дозволяє рости багатьом деревам, за винятком верб та беріз заввишки не більше пари метрів. Тайга ж є бореальним лісом, розташованим на південь від тундри і що складається переважно з великих хвойних дерев, таких як модрини.

Підвищення температури, викликане глобальним потеплінням, дозволяє тайговим деревам просуватися на північ, "з'їдаючи" цінний тундровий ґрунт — основне місце існування північних оленів. У тундрі також живуть песці, ведмеді, вовки та лемінги, а також гніздиться безліч видів птахів.

Якщо вони зникнуть, як припускають німецькі дослідники, наслідки будуть катастрофічними не тільки для біорізноманіття, а й для корінного населення, яке живе за рахунок природних ресурсів цих земель, наприклад, ненців.

[ + – ] Одні з найважливіших представників тваринного світу – лемінги.

Також варто зазначити, що чим більша площа лісів, тим більше тепла поглинатиметься деревами, що призведе до потепління в Арктиці. Це спровокує більшу кількість катаклізмів у всьому світі, призведе до загибелі або міграції видів, а також ускладнить доставку вантажів морськими шляхами.

Але, ще гірше те, що в міру танення вічної мерзлоти тундра може викинути в атмосферу велику кількість накопичених парникових газів — до 1400 гігатон у глобальному масштабі, що посилить потепління в усьому світі.

Два німецькі вчені розробили кліматичну модель, здатну розрахувати долю всієї сибірської тундри, яка простягається приблизно на 4 000 км. Вони прогнозують, що якщо нічого не вжити для обмеження викидів парникових газів, сибірська тундра зникне до 2500 року, повністю змінившись на бореальний ліс. Але навіть якщо нам вдасться скоротити викиди вуглецю, тундра наступних кількох століть не буде такою, як сьогодні.

[ + – ] Одна з головних проблем тундри полягає в тому, що просування тайги практично неможливо зупинити.

Наприклад, ліквідація викидів до 2100 року збереже лише 32,7% біома, який буде поділено на два дуже віддалені регіони — Чукотку та півострів Таймир. Це вплине на дику природу. З іншого боку, якщо до кінця століття нам вдасться вдвічі скоротити викиди, то у 2500 на місці сибірської тундри залишиться трохи менше 6%.

Одна з головних проблем тундри полягає в тому, що просування тайги практично неможливо зупинити навіть при подальшому похолоданні клімату. Дослідники вважають, що людям необхідно приділити особливу увагу екології прямо зараз, зменшивши викиди парникових газів та відмовившись від викопних видів палива.

Нагадаємо, що раніше вчені проводили інше дослідження, у процесі якого вони дійшли висновку, що сніговий покрив в Альпах зменшується і відбувається процес "озеленення", а ріст рослин у горах збільшився на 77%.