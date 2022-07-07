Острови пекельної спеки. ЄКА показало, як міста Європи перетворюються на гарячі печі

Теплові карти, отримані з МКС, показують, що в Західній Європі температура зросла в середньому на 10 градусів за Цельсієм.

Нові дані, які опублікувало Європейське космічне агентство (ЄКА), показують, що такі міста Європи, як Мілан, Париж і Прага перетворилися на острови тепла, оскільки в червні цього року температура повітря в Європі була на 10 градусів за Цельсієм вищою за середні показники, повідомляє Daily Mail.

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Глобальне потепління все більше дається взнаки. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура повітря на Землі за останні більше 100 років підвищилася вже на 1,1 градуса за Цельсієм і продовжує зростати.

У середині червня цього року в багатьох містах Європи температура повітря перевищувала +40°C протягом кількох днів. У містах Японії та США було зареєстровано середню температуру на рівні +35 градусів за Цельсієм. Наразі ці показники є найспекотнішим періодом у червні з початку спостережень у 1875 році.

Нові теплові карти, створені за допомогою приладу ECOSTRESS, який розміщений на МКС, показують, що в деяких містах Європи стає все спекотніше й спекотніше. Ці міста перетворюються на так звані острови тепла.

[ + – ] Нові теплові карти, створені за допомогою приладу ECOSTRESS, який розміщений на МКС, показують, що в деяких містах Європи стає все спекотніше й спекотніше. Ці міста перетворюються на так звані острови тепла Фото: Apophis

Острів тепла виникає, коли в місті температура вища, ніж у прилеглих сільських районах. Це пов'язано з тим, що в містах набагато менше рослинності і забудова, а також дорожні покриття не можуть поглинати тепло, а повертають його в повітря.

[ + – ] Острів тепла виникає, коли в місті температура вища, ніж у прилеглих сільських районах. Це пов'язано з тим, що в містах набагато менше рослинності та забудова, а також дорожні покриття не можуть поглинати тепло, а повертають його у повітря Фото: Apophis

На знімках, які зробив ECOSTRESS, видно, що температура поверхні в таких містах як Мілан, Париж і Прага набагато вища за середні показники для червня. Температура поверхні відрізняється від температури повітря, оскільки остання свідчить про те, наскільки гаряче повітря над землею. Теплові карти поверхні є найкращим показником того, як тепло, яке піднімається з поверхні, впливає на погодні та кліматичні умови на Землі.

[ + – ] На знімках, які зробив ECOSTRESS, видно, що температура поверхні в таких містах як Мілан, Париж і Прага набагато вища за середні показники для червня Фото: Apophis

Учені вважають, що подібні острови тепла з'являтимуться в дедалі більшій кількості міст світу з продовженням процесу глобального потепління. У звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату сказано, що за останні 70 років тривалість та інтенсивність теплових хвиль, під час яких реєструється різкий стрибок температури, лише збільшилась.

Якщо не скоротити викиди парникових газів, то ситуація з температурою в червні в Європі не буде чимось незвичним, і це дуже небезпечно, кажуть учені.

[ + – ] Якщо не скоротити викиди парникових газів, то ситуація з температурою в червні в Європі не буде чимось незвичним, і це дуже небезпечно, кажуть учені Фото: Daily Mail

За словами Глінна Гіллі з Лабораторії реактивного руху NASA, показники приладу ECOSTRESS вказують на те, що в містах світу підвищується температура, доходячи до дуже високих показників.

NASA та ЄКА зараз працюють над створенням і запуском нового навколоземного орбітального космічного апарату LSTM, який стежитиме за змінами температури на Землі. Цей апарат також використовуватиме дані, які збирає прилад ECOSTRESS.

Фокус уже писав про те, що глобальне потепління впливає на засніжені Альпи, які перетворюються на зеленіший регіон.

Також нагадуємо, що нове дослідження показало, що середня температура в Арктичному регіоні значно зросла.

За словами вчених, як уже писав Фокус, якщо не скоротити кількість викидів парникових газів, то незабаром у Сибіру зникне тундра.