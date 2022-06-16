Незвичне потепління в Арктиці: температури Баренцевого моря "зашкалюють"

Нові дані показують, що середньорічні температури у цьому районі підвищуються в середньому на 2,7 градуса за десятиліття, до того ж особливо сильне підвищення відбувається в осінні місяці до 4 градуси за десятиліття.

Нові дані виявили незвичні темпи глобального потепління в Арктиці, які перевищують середньосвітовий рівень. Про це пише The Guardian.

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Нагрівання відбувається у північній частині Баренцевого моря, регіоні, де швидке підвищення температури, як вважається, викликає посилення екстремальних погодних умов у Європі, Азії та Північній Америці. Дослідники заявили, що потепління у цьому регіоні було "завчасним попередженням" того, що може відбутися у всій Арктиці.

Нові дані показують, що середньорічні температури у цьому районі підвищуються в середньому на 2,7°С за десятиліття, до того ж особливо сильне підвищення відбувається в осінні місяці до 4°С за десятиліття. Це робить Північ Баренцового моря та його острови місцем, яке на Землі нагрівається найшвидше.

Останніми роками температура в Арктиці значно перевищувала середню, і досвідчені спостерігачі описували ситуацію як "ненормальну", "дивну" і "просто шокуючу". Деякі кліматологи попереджують, що безпрецедентні події можуть сигналізувати про швидшу та стрімкішу зміну клімату.

Вже було відомо, що кліматична криза спричинює нагрівання Арктики утричі швидше, ніж в середньому по усьому світу, але нове дослідження показує, що місцями ситуація ще більш екстремальна.

[ + – ] Дані метеостанції показують надзвичайне нагрівання в деяких частинах Арктики.

Морський лід добре відбиває сонячне світло, але тане. Це дозволяє темнішому океану нижче поглинати більше енергії. Втрата мольсокго льоду також означає, що він більше не обмежує здатність тепліших морських вод нагрівати арктичне повітря. Чим більше льоду втрачається, тим більше накопичується тепла, утворюючи петлю зворотного зв'язку.

"Ми очікували побачити сильне потепління, але не у таких масштабах, як виявили," — сказав Кетіл Ісакен, старший науковий співробітник Норвезького метеорологічного інституту, який керував роботою. — "Ми всі були здивовані. З того, що ми знаємо з усіх інших точок спостереження на земній кулі, це найвищі темпи потепління, які ми досі спостерігали".

"Ширше повідомлення полягає у тому, що зворотній зв'язок від танення морського льоду навіть вищий, ніж було показано раніше," — зазначив він. — "Це завчасне попередження про те, що відбудеться в усій Арктиці, якщо це танення продовжиться, і про те, що, найімовірніше, відбудеться у наступні десятиліття". У квітні вчені з усього світу заявили, що для вирішення надзвичайної кліматичної ситуації необхідні термінові та глибокі скорочення викидів вуглецю та інших парникових газів.

"Це дослідження показує, що навіть найкращі з можливих моделей недооцінюють швидкість потепління у Баренцевому морі," — зазначила доктор Рут Моттрам, кліматологиня з Данського метеорологічного інституту, що не входить в групу. — "Здається, ми спостерігаємо, як він переходить до нового режиму, оскільки він стає менше схожи на Арктику і більше на Північну Атлантику. Нині ситуація справді на межі, і малоймовірно, що морський лід зберігатиметься у цьому регіоні набагато довше".

Дослідження, яке опублікував журнал Scientific Reports, базується на даних автоматичних метеостанцій на островах Шпіцберген та Земля Франца-Йосифа. Досі це не проходило стандартний процес контролю якості і не публікувалося.

Результатом став високоякісний набір вимірів приземної температури повітря з 1981 по 2020 рік. Дослідники дійшли такого висновку: "Регіональні темпи потепління для північної частини Баренцевого моря є незвичайними і відповідають середньому потеплінню в Арктиці у 2-2,5 рази більше, ніж в середньому по Арктиці, та в 5-7 разів перевищує показники глобального потепління".

Між температурою повітря, втратою морського льоду та температурою океану спостерігалася дуже сильна кореляція у часі. Ісакен сказав, що швидке підвищення температури повітря спричинить значний вплив на екосистеми: "Наприклад, тут, в Осло, температура піднімається на 0,4°С на десятиліття, і люди справді відчувають зникнення снігу взимку. Але те, що відбувається на Півночі, зашкалює".

Ісакен зазначив, що нова інформація про швидкість нагрівання у цьому районі допоможе іншим ученим досліджувати, як зміни в Арктиці впливають на екстремальні погодні умови в густонаселених районах у нижчих широтах. Наявні дані про те, що швидке нагрівання змінює потокові вітри, які оточують полюс та впливають на екстремальні погодні умови".

"Втрата морського льоду та потепління у Баренцевому морі, зокрема, були виділені у попередній роботі як такі, що мають особливе значення для змін в атмосферній циркуляції у зимовий час, коли пов'язані з екстремальними зимовими погодними явищами", — сказав професор Майкл Манн з Пенсільванського державного університету США. — "Якщо цей механізм справді діє, а щодо цього поки сперечаються, то це ще один спосіб, за допомогою якого зміна клімату може спричинити збільшення певних типів екстремальних погодних умов, які погано відображені у нинішніх моделях".

Раніше Фокус писав, що через глобальне потепління може зникнути сибірська тундра. Експерти зазначають, що навіть різке і швидке скорочення викидів не зможе врятувати значну частину екосистеми.