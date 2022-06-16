Необычное потепление в Арктике: температуры Баренцева моря "зашкаливают"

Новые данные показывают, что среднегодовые температуры в этом районе повышаются в среднем на 2,7 градуса за десятилетие, к тому же особенно сильное повышение происходит в осенние месяцы до 4 градусов за десятилетие.

Новые данные выявили необычные темпы глобального потепления в Арктике, превышающие среднемировой уровень. Об этом пишет The Guardian.

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Нагрев происходит в северной части Баренцева моря, регионе, где быстрое повышение температуры, как считается, вызывает усиление экстремальных погодных условий в Европе, Азии и Северной Америке. Исследователи заявили, что потепление в этом регионе было "преждевременным предупреждением" на счет того, что может произойти во всей Арктике.

Новые данные показывают, что среднегодовые температуры в этом районе повышаются в среднем на 2,7°С за десятилетия, к тому же особенно сильное повышение происходит в осенние месяцы до 4°С за десятилетия. Это делает Север Баренцева моря и его острова самым быстро нагреваемым местом на Земле.

В последние годы температура в Арктике значительно превышала среднюю, и опытные наблюдатели описывали ситуацию как "ненормальную", "странную" и "просто шокирующую". Некоторые климатологи предупреждают, что беспрецедентные события могут сигнализировать о более быстром и стремительном изменении климата.

Уже было известно, что климатический кризис влечет за собой нагрев Арктики втрое быстрее, чем в среднем по всему миру, но новое исследование показывает, что местами ситуация еще более экстремальная.

[ + – ] Данные метеостанции показывают чрезвычайный нагрев в некоторых частях Арктики.

Морской лед хорошо отражает солнечный свет, но тает. Это позволяет более темному океану, что нахидится ниже, поглощать больше энергии. Потеря мольсокского льда также означает, что он больше не ограничивает способность более теплых морских вод нагревать арктический воздух. Чем больше льда теряется, тем больше скапливается тепла, образуя петлю обратной связи.

"Мы ожидали увидеть сильное потепление, но не в таких масштабах, как обнаружили," — сказал Кэтил Исакен, старший научный сотрудник Норвежского метеорологического института, руководивший работой. — "Мы все были удивлены. Из того, что мы знаем из всех остальных точек наблюдения на земном шаре, это самые высокие темпы потепления, которые мы до сих пор наблюдали".

"Более широкое сообщение состоит в том, что обратная связь от таяния морского льда даже выше, чем было показано ранее", — отметил он. — "Это заблаговременное предупреждение о том, что произойдет во всей Арктике, если это таяние продолжится, и о том, что скорее всего произойдет в последующие десятилетия". В апреле ученые со всего мира заявили, что для разрешения чрезвычайной климатической ситуации необходимы срочные и глубокие сокращения выбросов углерода и других парниковых газов.

"Это исследование показывает, что даже лучшие из возможных моделей недооценивают скорость потепления в Баренцевом море," — отметила доктор Рут Моттрам, климатолог из Датского метеорологического института, не входящая в группу. — "Кажется, мы наблюдаем, как он переходит в новый режим, поскольку он становится меньше похожим на Арктику и больше на Северную Атлантику. Сейчас ситуация действительно на грани, и маловероятно, что морской лед будет сохраняться в этом регионе гораздо дольше".

Исследование, опубликованное журналом Scientific Reports, базируется на данных автоматических метеостанций на островах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. До этого времени это не проходило стандартный процесс контроля качества и не публиковалось.

Результатом стал высококачественный набор замеров приземной температуры воздуха с 1981 по 2020 год. Исследователи пришли к такому выводу: "Региональные темпы потепления для северной части Баренцева моря необычны и соответствуют среднему потеплению в Арктике в 2-2,5 раза больше, чем в среднем по Арктике, и в 5-7 раз превышает показатели глобального потепления".

Между температурой воздуха, потерей морского льда и температурой океана наблюдалась очень сильная корреляция во времени. Исакен сказал, что быстрое повышение температуры воздуха повлечет за собой значительное влияние на экосистемы: "Например, здесь, в Осло, температура поднимается на 0,4°С на десятилетие, и люди действительно чувствуют исчезновение снега зимой. Но происходящее на Севере зашкаливает".

Исакен отметил, что новая информация о скорости нагрева в этом районе поможет другим ученым исследовать, как изменения в Арктике влияют на экстремальные погодные условия в густонаселенных районах в более низких широтах. Имеются данные о том, что быстрый нагрев изменяет потоковые ветры, которые окружают полюс и влияют на экстремальные погодные условия".

"Потеря морского льда и потепления в Баренцевом море, в частности, были выделены в предыдущей работе как имеющие особое значение для изменений в атмосферной циркуляции в зимнее время, когда связаны с экстремальными зимними погодными явлениями", — сказал профессор Майкл Манн из Пенсильванский государственный университет США. — "Если этот механизм действительно действует, а об этом пока спорят, то это еще один способ, с помощью которого изменение климата может повлечь за собой увеличение определенных типов экстремальных погодных условий, плохо отраженных в нынешних моделях".

Ранее Фокус писал, что из-за глобального потепления может исчезнуть сибирская тундра. Эксперты отмечают, что даже резкое и быстрое сокращение выбросов не сможет спасти значительную часть экосистемы.