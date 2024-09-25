"Не стоит начинать Третью мировую": российский эсминец открыл огонь по норвежскому судну (фото)

Как рассказали члены экипажа рыболовецкого судна, в Баренцевом море во время учений корабль "Адмирал Левченко" заставил рыбаков покинуть собственную экономическую зону и использовал учебную гранату, от которого судно содрогнулось.

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В Баренцевом море российский военный корабль "Адмирал Левченко" открыл огонь по норвежскому рыболовецкому судну MS Ragnhild Kristin. Об этом сообщает норвежское издание Frifagbevegelse.

Инцидент произошел 12 сентября, когда норвежское судно находилось в исключительной экономической зоне страны, к северу от города Варде. Российские ВМС, которые в тот момент проводили учения "Океан 24", потребовали, чтобы норвежский корабль покинул зону, объявленную опасной.

"Недалеко от того места, где мы видели линии, находился российский военный корабль. Затем меня вызвали по радио: "Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", — рассказал первый помощник капитана Ойстейн Ортен.

Экипаж судна MS Ragnhild Kristin

Капитан судна MS Ragnhild Kristin Кокссвайн Ортен отказался слушать российский эсминец и продолжил движение к своей линии.

"Я смотрю через плечо на правый борт, а к нам на полном ходу приближается военный корабль. Корабль останавливается в 200 метрах от нас на широком боку. Это, можно сказать, легкая угроза. Чтобы привлечь наше внимание, на 15 секунд включается тайфунный туман. Затем он стреляет из пушки где-то в море. В нашем корпусе раздается громкий удар, и он содрогается", — говорит Ортен.

Он объясняет, что прямого попадания в судно не было и что, скорее всего, была использована учебная граната, которая попала в точку в воде рядом.

"Представьте норвежские рыболовецкие суда, которые сбивали немцы. Вот каково это, когда ты сидишь в маленькой шлюпке, а большой военный корабль подает тебе завтрак", — говорит Ортен и добавляет: "В то же время мы знаем, что норвежская рыбацкая лодка — это не то, из-за чего стоит начинать Третью мировую войну", — говорит он.

После этого на встречу с эсминцем поспешила береговая охрана Норвегии.

"После взрыва некоторым из нас сказали идти на запад. Это было добровольное принуждение, как это называлось, когда я служил в армии. Он вел нас по всему полю. Норвежская береговая охрана также спустилась вниз и поговорила с русскими", — говорит Ортен.

Он говорит, что экипажу пришлось работать всю ночь, чтобы вытащить лини, и не спать более 24 часов, чтобы закончить работу. Он также говорит, что из-за ареста они потеряли около 100 000 норвежских крон в виде улова.

"Норвежские власти должны оказать давление на Россию, чтобы она прекратила саботировать норвежское рыболовство и судоходство. Норвегия должна выдвинуть более жесткие требования, чтобы учения не подвергали опасности норвежскую промышленность или гражданские суда. Предпочтительно, чтобы русские разместили свои полигоны дальше на север, восток и в своих собственных районах. Нельзя допускать, чтобы они закрывали норвежские рыболовные районы. Должны быть последствия, когда русские посягают на норвежские интересы в норвежских экономических водах", — говорит Ортен.

Кокссвайн Ортен говорит, что в этом районе находилось несколько норвежских рыболовецких судов. И многие из них, как и он, не знали о том, что в районе промысла проводятся российские учения:

"Норвежские власти не предупреждали нас напрямую. Береговая охрана передала навигационное предупреждение на 16-м канале УКВ. Постоянно приходят сообщения, которые касаются всего норвежского побережья. Мы не знали об этом", — говорит Ортен.

Ряд рыбаков и моряков недавно попросили предоставить им больше информации о российских военных учениях. Ортен добавляет, что до этих разногласий на другом норвежском рыболовецком судне в этом районе произошел пожар в машинном отделении.

"Тогда российский военный корабль спросил, не нужна ли им помощь. Так что они такие же люди, как и все остальные, но у них тоже есть приказ, который они должны выполнять", — говорит капитан.

Реакция Норвегии

Норвежские власти отреагировали на инцидент, подчеркнув, что суда страны имеют право находиться в своей экономической зоне, даже во время иностранных военных учений. Представитель Сил обороны Норвегии отметил, что, несмотря на инцидент, эта зона также является частью международных вод, где корабли любых стран могут проводить учения, соблюдая определенные правила.

Напомним, в учениях "Океан-2024" Военно-морских сил РФ принимали участие 400 кораблей и 90 тыс. человек. Среди прочего, отрабатывалась стрельба по стратегическим целям условного противника.

Также напомним, в августе 2024 года Россия проводила многодневные учения нестратегических ядерных сил. Минобороны РФ при этом показало, как пусковые установки "Искандер" размещаются в лесу неподалеку от украинской территории.