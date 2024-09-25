"Не варто починати Третю світову": російський есмінець відкрив вогонь по норвезькому судну (фото)

Як розповіли члени екіпажу риболовецького судна, у Баренцевому морі під час навчань корабель "Адмірал Левченко" змусив рибалок покинути власну економічну зону і використав навчальну гранату, від якої судно здригнулося.

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У Баренцевому морі російський військовий корабель "Адмірал Левченко" відкрив вогонь по норвезькому риболовецькому судну MS Ragnhild Kristin. Про це повідомляє норвезьке видання Frifagbevegelse.

Інцидент стався 12 вересня, коли норвезьке судно перебувало у виключній економічній зоні країни, на північ від міста Варде. Російські ВМС, які в той момент проводили навчання "Океан 24", зажадали, щоб норвезький корабель покинув зону, оголошену небезпечною.

"Недалеко від того місця, де ми бачили лінії, перебував російський військовий корабель. Потім мене викликали по радіо: "Це російський військовий корабель, вам потрібно покинути цей район", — розповів перший помічник капітана Ойстейн Ортен.

Екіпаж судна MS Ragnhild Kristin

Капітан судна MS Ragnhild Kristin Кокссвайн Ортен відмовився слухати російський есмінець і продовжив рух до своєї лінії.

"Я дивлюся через плече на правий борт, а до нас на повному ходу наближається військовий корабель. Корабель зупиняється за 200 метрів від нас на широкому боці. Це, можна сказати, легка загроза. Щоб привернути нашу увагу, на 15 секунд вмикається тайфуновий туман. Потім він стріляє з гармати десь у морі. У нашому корпусі лунає гучний удар, і він здригається", — каже Ортен.

Він пояснює, що прямого попадання в судно не було і що, найімовірніше, було використано навчальну гранату, яка влучила в точку у воді поруч.

"Уявіть норвезькі риболовецькі судна, які збивали німці. Ось як це, коли ти сидиш у маленькій шлюпці, а великий військовий корабель подає тобі сніданок", — каже Ортен і додає: "Водночас ми знаємо, що норвезький рибальський човен — це не те, через що варто починати Третю світову війну", — каже він.

Після цього на зустріч з есмінцем поспішила берегова охорона Норвегії.

"Після вибуху декому з нас сказали йти на захід. Це був добровільний примус, як це називалося, коли я служив в армії. Він вів нас по всьому полю. Норвезька берегова охорона також спустилася вниз і поговорила з росіянами", — каже Ортен.

Він каже, що екіпажу довелося працювати всю ніч, щоб витягнути ліні, і не спати понад 24 години, щоб закінчити роботу. Він також каже, що через арешт вони втратили близько 100 000 норвезьких крон у вигляді улову.

"Норвезька влада повинна чинити тиск на Росію, щоб вона припинила саботувати норвезьке рибальство і судноплавство. Норвегія повинна висунути більш жорсткі вимоги, щоб навчання не наражали на небезпеку норвезьку промисловість або цивільні судна. Переважно, щоб росіяни розмістили свої полігони далі на північ, схід і у своїх власних районах. Не можна допускати, щоб вони закривали норвезькі рибальські райони. Мають бути наслідки, коли росіяни зазіхають на норвезькі інтереси в норвезьких економічних водах", — каже Ортен.

Кокссвайн Ортен каже, що в цьому районі перебувало кілька норвезьких риболовецьких суден. І багато хто з них, як і він, не знали про те, що в районі промислу проводяться російські навчання:

"Норвезька влада не попереджала нас безпосередньо. Берегова охорона передала навігаційне попередження на 16-му каналі УКХ. Постійно надходять повідомлення, які стосуються всього норвезького узбережжя. Ми не знали про це", — каже Ортен.

Низка рибалок і моряків нещодавно попросили надати їм більше інформації про російські військові навчання. Ортен додає, що до цих розбіжностей на іншому норвезькому риболовецькому судні в цьому районі сталася пожежа в машинному відділенні.

"Тоді російський військовий корабель запитав, чи не потрібна їм допомога. Тож вони такі ж люди, як і всі інші, але в них теж є наказ, який вони мають виконувати", — каже капітан.

Реакція Норвегії

Норвезька влада відреагувала на інцидент, наголосивши, що судна країни мають право перебувати у своїй економічній зоні, навіть під час іноземних військових навчань. Представник Сил оборони Норвегії зазначив, що, незважаючи на інцидент, ця зона також є частиною міжнародних вод, де кораблі будь-яких країн можуть проводити навчання, дотримуючись певних правил.

Нагадаємо, у навчаннях "Океан-2024" Військово-морських сил РФ брали участь 400 кораблів і 90 тис. осіб. Серед іншого, відпрацьовували стрільбу по стратегічних цілях умовного противника.

Також нагадаємо, у серпні 2024 року Росія проводила багатоденні навчання нестратегічних ядерних сил. Міноборони РФ при цьому показало, як пускові установки "Іскандер" розміщуються в лісі неподалік від української території.