Ледник Судного дня тает быстрее, чем ожидалось: ученые видят лишь один способ спасти Землю

Исследователи считают, что мир приближается к переломному моменту в развитии климатического кризиса и теперь нам помогут лишь экстремальные меры.

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В последнее время то и дело предупреждают об усилении климатического кризиса, нависшего над планетой: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, но это, вероятно, еще не предел. Исследователи также обнаружили, что ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, тает значительно быстрее, чем ожидалось, пишет PHYS.org.

Такое открытие было сделано учеными в исследовании, опубликованном ранее в этом году командой из Калифорнийского университета и Университета Ватерлоо. Ученые обнаружили, что теплые приливные течения существенно ускоряют таяние ледника Судного дня, что приводит к его более быстрому отступлению, чем ранее предсказывали модели.

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В другом исследовании, проведенном командой из Дармутского колледжа и Эдинбургского университета, исследователи обнаружили, что ледник Туэйтса может быть менее уязвимым к нестабильности и обрушению, чем считалось ранее.

Из-за того, что судьба ледника Судного дня все еще не определена, некоторые ученые и инженеры обращаются к спорным идеям о том, как изменить окружающую среду, чтобы замедлить таяние ледников. Отметим, что ледник Туэйтса — один из ледников, расположенных вдоль обращенной к морю края огромной ледяной чаши, Западно-Антарктического ледникового щита (WAIS). По сути, единственными преградами, не позволяющими океану заполнить котловину и растопить или сместить лед, являются ледники. Все это заставило ученых и общество назвать ледник Туэйтса ледником Судного дня, так как его таяние способно поднять уровень моря на рекордные 3,3 метра.

Наблюдения показывают, что Туэйтс быстро отступает из-за изменения климата и уже ответственен за 4% повышения уровня моря на Земле. Статистика указывает на то, что ежегодно ледник теряет около 50 миллиардов тонн льда. Из-за катастрофического повышения уровня моря, которое произойдет, прорыв ледника Туэйтс и последующее смещение WAIS являются тем, что известно как переломный момент в климатологии.

Команда из Университетов Калифорнии и Ватерлоо использовала спутниковые снимки высокого разрешения и гидрологические данные для определения областей, где теплые приливные течения протекают подо льдом и ускоряют таяние. По словам соавтора исследования Кристин Доу, понимание скорости таяния имеет решающее значение для прогнозирования повышения уровня Мирового океана в будущем.

Ранее, по словам Доу, ученые полагали, что ледник Судного дня может пасть лишь через 150 лет или около того, однако новые данные указывают на то, что это, вероятно, произойдет значительно быстрее, чем мы думали.

Впрочем, небольшой луч надежды все же есть. Исследования команды из Дармутского колледжа и Эдинбургского университета показало, что Туэйтс не так подвержен процессу, известному как нестабильность морских ледяных утесов.

Решение проблемы таяния ледника Судного дня

Столкнувшись с угрозой резкого повышения уровня Мирового океана, некоторые ученые предлагают обратиться к ледниковой геоинженерии — процесс использования технологий и инфраструктуры для замедления или остановки отступления ледников даже при повышении глобальной температуры.

Группа гляциологов из Университета Чикаго опубликовала отчет, призывающий к проведению дополнительных исследований в области геоинженерии ледников в ответ на угрозы, создаваемые быстро отступающими ледниками.

По словам соавтора отчета, профессора Арктического центра в Университете Лапландии Джона Мура, человечеству потребуется от 15 до 30 лет, чтобы изучить вопрос и понять, стоит и проводить какие-либо вмешательства в области геоинженерии ледников.

Отметим, что некоторые идеи ученых считаются весьма радикальными, например, использование огромных подводных штор. В результате часть исследователей настроена весьма скептически, но другие считают, что подобные вмешательства в ледниковую геоинженерию могут оказаться чрезвычайно полезными, если их правильно реализовать.

Однако многие из этих идей столкнулись с противодействием со стороны гляциологов и климатологов, которые утверждают, что их будет трудно или невозможно достичь, и они отвлекают внимание от более необходимого разговора о сокращении выбросов углерода. Эти ученые утверждают, что, слишком полагаясь на такие стратегии, как геоинженерия, мы можем не принять мер по ограничению выбросов.

Ранее Фокус писал о том, что то, что ученые обнаружили под ледником Судного дня, ужаснуло их.