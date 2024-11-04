Льодовик Судного дня тане швидше, ніж очікувалося: вчені бачать лише один спосіб врятувати Землю

Дослідники вважають, що світ наближається до переломного моменту в розвитку кліматичної кризи й тепер нам допоможуть лише екстремальні заходи.

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Останнім часом раз у раз попереджають про посилення кліматичної кризи, що нависла над планетою: світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, але це, ймовірно, ще не межа. Дослідники також виявили, що льодовик Туейтса, також відомий як льодовик Судного дня, тане значно швидше, ніж очікувалося, пише PHYS.org.

Таке відкриття було зроблено вченими в дослідженні, опублікованому раніше цього року командою з Каліфорнійського університету та Університету Ватерлоо. Вчені виявили, що теплі приливні течії істотно прискорюють танення льодовика Судного дня, що призводить до його швидшого відступу, ніж раніше передбачали моделі.

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В іншому дослідженні, проведеному командою з Дармутського коледжу та Единбурзького університету, дослідники виявили, що льодовик Туейтса може бути менш вразливим до нестабільності та обвалення, ніж вважалося раніше.

Через те, що долю льодовика Судного дня все ще не визначено, деякі вчені та інженери звертаються до спірних ідей щодо того, як змінити навколишнє середовище, щоб уповільнити танення льодовиків. Зазначимо, що льодовик Туейтса — один із льодовиків, розташованих уздовж зверненого до моря краю величезної крижаної чаші, Західно-Антарктичного льодовикового щита (WAIS). По суті, єдиними перешкодами, що не дозволяють океану заповнити улоговину і розтопити або змістити лід, є льодовики. Усе це змусило вчених і суспільство назвати льодовик Туейтса льодовиком Судного дня, оскільки його танення здатне підняти рівень моря на рекордні 3,3 метра.

Спостереження показують, що Туейтс швидко відступає через зміну клімату і вже відповідальний за 4% підвищення рівня моря на Землі. Статистика вказує на те, що щорічно льодовик втрачає близько 50 мільярдів тонн льоду. Через катастрофічне підвищення рівня моря, яке станеться, прорив льодовика Туейтс і подальший зсув WAIS є тим, що відомо як переломний момент у кліматології.

Команда з Університетів Каліфорнії та Ватерлоо використовувала супутникові знімки з високою роздільною здатністю та гідрологічні дані для визначення областей, де теплі приливні течії протікають під льодом і прискорюють танення. За словами співавторки дослідження Крістін Доу, розуміння швидкості танення має вирішальне значення для прогнозування підвищення рівня Світового океану в майбутньому.

Раніше, за словами Доу, вчені вважали, що льодовик Судного дня може впасти лише за 150 років або близько того, проте нові дані вказують на те, що це, ймовірно, станеться значно швидше, ніж ми думали.

Утім, невеликий промінь надії все ж є. Дослідження команди з Дармутського коледжу та Единбурзького університету показало, що Туейтс не так схильний до процесу, відомого як нестабільність морських крижаних круч.

Розв'язання проблеми танення льодовика Судного дня

Зіткнувшись із загрозою різкого підвищення рівня Світового океану, деякі вчені пропонують звернутися до льодовикової геоінженерії — процес використання технологій та інфраструктури для уповільнення або зупинки відступу льодовиків навіть за умови підвищення глобальної температури.

Група гляціологів з Університету Чикаго опублікувала звіт, що закликає до проведення додаткових досліджень у сфері геоінженерії льодовиків у відповідь на загрози, які створюють льодовики, що швидко відступають.

За словами співавтора звіту, професора Арктичного центру в Університеті Лапландії Джона Мура, людству знадобиться від 15 до 30 років, щоб вивчити питання і зрозуміти, чи варто і, чи варто проводити будь-які втручання в галузі геоінженерії льодовиків.

Зазначимо, що деякі ідеї вчених вважаються досить радикальними, наприклад, використання величезних підводних штор. У результаті частина дослідників налаштована досить скептично, але інші вважають, що подібні втручання в льодовикову геоінженерію можуть виявитися надзвичайно корисними, якщо їх правильно реалізувати.

Однак багато з цих ідей зіткнулися з протидією з боку гляціологів і кліматологів, які стверджують, що їх буде важко або неможливо досягти, і що вони відвертають увагу від більш необхідної розмови про скорочення викидів вуглецю. Ці вчені стверджують, що, занадто покладаючись на такі стратегії, як геоінженерія, ми можемо не вжити заходів щодо обмеження викидів.

Раніше Фокус писав про те, що те, що вчені виявили під льодовиком Судного дня, жахнуло їх.