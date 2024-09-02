Катастрофа в уповільненому темпі. Учені розповіли, чому льодовик Судного дня такий нестабільний

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, що насправді відбувається з льодовиком Твейтса, також відомим як льодовик Судного дня.

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Особливо пильно в контексті кліматичної кризи Землі вчені стежать за крижаними щитами і шапками планети, які стримують глобальне потепління планети. Одним із таких "стопів" є льодовик Твейтса в Антарктиді, який отримав прізвисько "льодовик Судного дня". Таку назву було обрано неспроста — у разі обвалення льодовика судного дня берегові лінії по всьому світу можуть бути затоплені.

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Спостереження показують, що льодовик уже вносить близько 4% щорічного підвищення рівня моря, оскільки невблаганно втрачає лід. Однак одна з теорій дослідників і зовсім припускає, що найближчим часом льодовик і зовсім може обрушитися в океан. Але чи дійсно таке швидке обвалення таке ймовірне, як побоюються?

У новому дослідженні сприйнятливості льодовика Твейтса до того, що відомо як нестійкість морських крижаних скель, все ж таки дає деяку надію. Утім, результати зовсім не означають, що Твейтс стабільний. Провідний автор дослідження, полярний вчений Матьє Морлігем пояснив отримані ними результати.

Чому льодовик Судного дня такий важливий

Льодовик Твейтса займає величезну площу крижаного покриву Антарктиди — близько 192 000 квадратних кілометрів. Якщо ця величезна брила льоду впаде в океан, катастрофи буде не уникнути, і вчені вважають, що, те, що сьогодні відбувається з льодовиком Судного дня, — ніщо інше, як "катастрофа в уповільненій зйомці".

Дослідження показують, що корінна порода під льодовиком перебуває нижче рівня моря і нахиляється у напрямку до суші, через це льодовик стає глибшим до внутрішньої частини. Щойно льодовик починає втрачати більше льоду, ніж набирає від нового снігопаду, і починає відступати, його дуже важко сповільнити через цей нахил. Морлігем з колегами вже виявили, що льодовик Судного дня відступає з неймовірною швидкістю.

Вважається, що об'єм льодовика містить достатньо льоду, щоб підняти рівень Світового океану на більш ніж 0,65 метра. Однак це ще не все. Дестабілізація льодовика Твейтса призведе до дестабілізації сусідніх льодовиків — унаслідок цього постраждає весь Західно-Антарктичний крижаний щит, що значно вплине на рівень океану, а берегові спільноти будуть затоплені.

Нестабільність морських крижаних круч

Це відносно нова концепція, запропонована вченими в останнє десятиліття. Багато льодовиків навколо Антарктиди мають величезні плавучі розширення, звані шельфовими льодовиками, які підтримують льодовик і уповільнюють його потік льоду в океан. З потеплінням клімату, деякі з цих плавучих розширень руйнуються, іноді дуже швидко, протягом декількох тижнів або місяців.

Простими словами, якщо льодовик Судного дня завалиться, це оголить високу крижану скелю, звернену до океану вздовж ділянки в 120 кілометрів. Лід може витримати лише обмежену силу, тому якщо скеля занадто висока, вона впаде в океан. Це призведе до оголення нової крижаної скелі, і вона буде ще вищою, і так по колу. Теорія нестійкості морських крижаних стрімчаків припускає, що якщо скелі обваляться досить швидко, може виникнути ефект доміно, коли все вищі крижані стрімчаки руйнуватимуться один за одним.

Утім, вченим ще не доводилося спостерігати нестійкість морських крижаних круч у дії, а тому невідомо, як швидко насправді вони можуть обрушитися.

Які ризики для льодовика Судного дня

Коли теорія нестійкості морських крижаних стрімчаків була вперше представлена, вона використовувала грубе наближення того, як крижані стрімчаки можуть впасти після зникнення шельфового льодовика. Відтоді вчені з'ясували, що крижані кручі можуть зруйнуватися одна за одною лише в разі, якщо лід досягне висоти 135 метрів. Але навіть у цій точці вони руйнуватимуться повільніше, ніж прогнозувалося, поки не стануть набагато вищими.

Під час дослідження вчені використовували три моделі роздільної здатності та розрахували ризики для льодовика Судного дня в цьому столітті.

Результати показують, якби весь шельфовий льодовик Твейтса звалився сьогодні, його крижаний фронт не відступив би швидко вглиб суші через саму лише нестабільність морської крижаної скелі. Без шельфового льодовика лід льодовика тек би набагато швидше до океану, стоншуючи фронт льодовика. У результаті крижані кручі не були б такими високими. У результаті вчені припускають, що льодовик Твейтса, ймовірно, залишиться досить стабільним принаймні до 2100 року.

Вчені також розглянули руйнування льодовика вже через 50 років. Навіть у цьому випадку вони виявили, що нестабільність морської крижаної скелі сама по собі не спричинила б швидкого відступу.

Утім, учені визнають, що нестійкість морської крижаної скелі — лише один із механізмів втрати льоду. Це відкриття не означає, що льодовик Твейтса стабільний.

Чому льодовики відступають із прискореною швидкістю?

За словами дослідників, одразу кілька процесів роблять Антарктичний крижаний щит нестабільним.

Взаємодія льоду й океану пояснює більшу частину нещодавньої втрати маси льоду на цей час. Антарктида — дуже холодне місце, тому потепління атмосфери поки що не має великого впливу. Але теплі океанічні течії проникають під шельфові льодовики та стоншують лід знизу, що послаблює шельфові льодовики. Коли це відбувається, крижані потоки течуть швидше, бо опір менший.

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