Катастрофа в замедленном темпе. Ученые рассказали, почему ледник Судного дня так нестабилен

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с ледником Туэйтса, также известным как ледник Судного дня.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом в будущем, а прямо заявляют: он уже здесь и последствия могут быть непредсказуемыми, если мир не откажется от использования ископаемого топлива и не снизит парниковые выбросы. Планета уже столкнулась с невероятными волнами жары, засухи и экстремальными штормами, а в дальнейшем ситуация может лишь ухудшиться, пишет Inverse.

Особенно пристально в контексте климатического кризиса Земли ученые следят за ледяными щитами и шапками планеты, которые сдерживают глобальное потепление планеты. Одним из таких "стопов" является ледник Туэйтса в Антарктиде, получивший прозвище "ледник Судного дня". Такое название было выбрано неспроста — в случае обрушения ледника судного дня береговые линии по всему миру могут быть затоплены.

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Наблюдения показывают, что ледник уже вносит около 4% ежегодного повышения уровня моря, поскольку неумолимо теряет лед. Однако одна из теорий исследователей и вовсе предполагает, что в ближайшее время ледник и вовсе может обрушиться в океан. Но действительно ли такое быстрое обрушение так вероятно, как опасаются?

В новом исследовании восприимчивости ледника Туэйтса к тому, что известно как неустойчивость морских ледяных скал, все же дает некоторую надежду. Впрочем, результаты вовсе не означают, что ледник Туэйтса стабилен. Ведущий автор исследования, полярный ученый Матье Морлигем объяснил полученные ими результаты.

Почему ледник Судного дня так важен

Ледник Туэйтса занимает огромную площадь ледяного покрова Антарктиды — около 192 000 квадратных километров. Если эта огромная глыба льда упадет в океан, катастрофы будет не избежать и ученые полагают, что, то, что сегодня происходит с ледником Судного дня — не что иное, как "катастрофа в замедленной съемке".

Исследования показывают, что коренная порода под ледником находится ниже уровня моря и наклоняется по направлению к суше, из-за этого ледник становится глубже к внутренней части. Как только ледник начинает терять больше льда, чем набирает от нового снегопада, и начинает отступать, его очень трудно замедлить из-за этого наклона. Морлигем с коллегами уже обнаружили, что ледник Судного дня отступает с невероятной скоростью.

Считается, что объем ледника содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень Мирового океана на более чем 0,65 метра. Однако это еще не все. Дестабилизация ледника Туэйтса приведет к дестабилизации соседних ледников — в результате пострадает весь Западно-Антарктический ледяной щит, что значительно повлияет на уровень океана, а береговые сообщества будут затоплены.

Нестабильность морских ледяных утесов

Это относительно новая концепция, предложенная учеными в последнее десятилетие. Многие ледники вокруг Антарктиды имеют огромные плавающие расширения, называемые шельфовыми ледниками, которые поддерживают ледник и замедляют его поток льда в океан. С потеплением климата, некоторые из этих плавающих расширений разрушаются, иногда очень быстро, в течение нескольких недель или месяцев.

Простыми словами, если ледник Судного дня рухнет, это обнажит высокую ледяную скалу, обращенную к океану вдоль участка в 120 километров. Лед может выдержать лишь ограниченную силу, поэтому если скала слишком высокая, она рухнет в океан. Это приведет к обнажению нового ледяного утеса, и он будет еще выше, и так по кругу. Теория неустойчивости морских ледяных утесов предполагает, что если скалы обрушатся достаточно быстро, может возникнуть эффект домино, когда все более высокие ледяные утесы будут рушиться один за другим.

Впрочем, ученым еще не доводилось наблюдать неустойчивость морских ледяных утесов в действии, а потому неизвестно, как быстро на самом деле они могут обрушиться.

Каковы риски для ледника Судного дня

Когда теория неустойчивости морских ледяных утесов была впервые представлена, она использовала грубое приближение того, как ледяные утесы могут рухнуть после исчезновения шельфового ледника. С тех пор ученые выяснили, что ледяные утесы могут разрушиться один за другим лишь в случае, если лед достигнет высоты в 135 метров. Но даже в этой точке они будут разрушаться медленнее, чем прогнозировалось, пока не станут намного выше.

В ходе исследования ученые использовали три модели разрешения и рассчитали риски для ледника Судного дня в этом столетии.

Результаты показывают, если бы весь шельфовый ледник Туэйтса рухнул сегодня, его ледяной фронт не отступил бы быстро вглубь суши из-за одной только нестабильности морского ледяного утеса. Без шельфового ледника лед ледника тек бы гораздо быстрее к океану, истончая фронт ледника. В результате ледяные утесы не были бы такими высокими. В результате ученые предполагают, что ледник Туэйтса, вероятно, останется довольно стабильным по крайней мере до 2100 года.

Ученые также рассмотрели разрушение ледника уже через 50 лет. Даже в этом случае они обнаружили, что нестабильность морского ледяного утеса сама по себе не вызвала бы быстрого отступления.

Впрочем, ученые признают, что неустойчивость морского ледяного утеса — лишь один из механизмов потери льда. Это открытие не означает, что ледник Туэйтса стабилен.

Почему ледники отступают с ускоренной скоростью?

По словам исследователей, сразу несколько процессов делают Антарктический ледяной щит нестабильным.

Взаимодействие льда и океана объясняет большую часть недавней потери массы льда на данный момент. Антарктида — очень холодное место, поэтому потепление атмосферы пока не оказывает большого влияния. Но теплые океанические течения проникают под шельфовые ледники и истончают лед снизу, что ослабляет шельфовые ледники. Когда это происходит, ледяные потоки текут быстрее, потому что сопротивление меньше.

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