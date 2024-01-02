Когда, где и как разрушится ледник Судного дня: ученые пролили свет на будущее Земли

Гляциолог раскрывает то, чего исследователи до сих пор не знали о полярных ледниковых щитах и их влиянии на земную климатическую систему.

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Ученые то и дело предупреждали, что мир столкнется с климатическим кризисом, последствия которого могут оказаться разрушительными для планеты. Ледниковые скалы откалываются и дестабилизируют замерзшие ландшафты, а дрейфующее море метана под вечной мерзлотой угрожает в скором времени вырваться из заточения ледовых оков, пишет Inverse.

Последние более 35 лет гляциолог из Университета штата Пенсильвания Ричарда Элли сосредоточился на изучении полярных льдов и их разломах: ученый полагает, что эта работа может улучшить наши прогнозы будущего повышения уровня моря.

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Наблюдения показывают, что с каждым годом уровень моря поднимается все выше, угрожая жителям прибрежных районов. Ученые продолжают изучать возможные последствия и составляют прогнозы, предполагая, что уровень моря во многом будет зависеть от стабильности огромных ледовых щитов Гренландии и Антарктиды, в том числе речь идет и о леднике Судного дня (ледник Туэйтса).

Предыдущие исследования уже подтвердили, что глобальное потепление Земли приводит к более быстрому таянию полярных льдов. В результате большинство исследований ученых сосредоточены на понимании того, когда, где и как разрушатся полярные ледяные щиты, обвал которых может привести к подъему уровня моря на 1,8 метра уже к концу нынешнего столетия или даже раньше.

Еще в 1990-х годах Ричард Элли с коллегами обнаружили, что последний ледниковый период Земли вовсе не закончился постепенно. Ученые изучили ледяные керны и пришли к выводу, что конец ледникового периода наступил внезапно и резко, а также сопровождался резким повышением температуры. В общей сложности весь этот процесс занял всего 3 года.

Сегодня гляциолог с коллегами сосредоточил свое внимание на шельфовых ледниках, которые то и дело теряют огромные куски: массивные ледяные скалы откалываются в океан. Команда отмечает, что сегодня их усилия сосредоточены на понимании того, почему некоторые шельфовые ледники теряют лед быстрее других и что вызывает эту нестабильность.

Исследователям уже известно, что шельфовые ледники тают в нижней стороне из-за более высокой температуры воды. При этом более высокие летние температуры воздуха также способны растопить лед сверху. По мере таяния ледники становятся все тоньше, а перешагнув некий порог они и вовсе могут быть полностью разрушены.

Элли отмечает, что процесс откалывания шельфовых ледников является чрезвычайно важным — фактически именно от него зависит, станет ли антарктический ледяной щит важным фактором повышения уровня моря к 2100 году или раньше.

В ходе исследования ученым удалось понять, как тают ледяные щиты, а также они предлагают некоторые способы, которыми люди могли бы стабилизировать отступающий ледник. Впрочем, ученые также признают, что прогнозирование сегодня является чрезвычайно сложным: по сути, оно напоминает падение чашки с высоты на пол. Зная высоту, тип пола и чашки и другие факторы, ученые могут предсказать среднее поведение большого количества кофейных чашек, но, увы, не точное поведение следующей конкретной чашки. Элли отмечает, для предсказания того, как, где и когда будет разрушен Ледник Судного дня потребуется значительно больше исследований и данных, чем есть у ученых сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули в сердце ледника Судного дня: найдено "лоскутное одеяло" возрастом 100 млн лет.