Ученые заглянули в сердце ледника Судного дня: найдено "лоскутное одеяло" возрастом 100 млн лет

В новом исследовании британские ученые впервые в мире составили трехмерную карту ледника Туэйтса, расположенного в западной Антарктиде.

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Исследователи Британской антарктической службы (BAS) наконец-то завершили карту земли, спрятанной под ледником Туэйтса, который также известен как ледник Судного дня и расположен в Западной Антарктиде, пишет New Atlas.

Отметим, что данный ледник является самым широким в мире, а его отступление и нестабильность вызывают у ученых опасения — предполагается, что его таяние катастрофически повысит уровень моря. Площадь ледника Судного дня составляет 192 000 км², а его уничтожение, согласно прогнозам исследователей, может поднять глобальный уровень моря на рекордные 65 сантиметров уже в ближайшие столетия, по мере его таяния.

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Исследователи отмечают, что вероятность того, что ледник полностью исчезнет, зависит от ряда факторов, в том числе и земли, которая спрятана под этой глыбой льда, в особенности речь идет о передней кромке, расположенной ниже уровня моря, где она наиболее подвержена таянию.

Чтобы разобраться в этом вопросе исследователи из BAS использовали сразу несколько методов, что позволило заполнить пробелы в информации. Например, ученые использовали установленный на самолете глубоко проникающий радар, а также гравитационные и магнитные датчики. Все эти методы вместе позволили исследователям создать трехмерную карту ледника и его скрытой подо льдами геологии.

Новая геологическая карта ледника Туэйтса Фото: British Antarctic Survey

Исследователи опасались, что подо льдами ледника Судного дня может скрываться слой отложений, который мог бы действовать как скользкая грязь, тем самым ускоряя движение. Однако результаты исследования показывают, что на самом деле в сердце ледника Туэйтса находится сложное геологическое "лоскутное одеяло" возрастом около 100 миллионов лет — оно было образовано, когда Новая Зеландия рассталась с Антарктидой.

Результаты показывают, что сердце ледника Судного дня представляет собой гранит и другие магматические породы. Любопытно, что отложения располагались в ряде бассейнов, расположенных позади ледника. Однако исследователи отмечают, что пока не до конца понимают, как именно это влияет на скорость отступления ледника или насколько талая вода поднимет уровень моря — это еще предстоит узнать.

По словам соавтора исследования, геофизика, доктора Тома Джордана, сегодня на ледник Туэйтса приходится около 4% нынешнего повышения уровня моря, а потому так важно понимать его структуру и строение. Исследователи полагают, что в будущем они смогут использовать трехмерную геологическую карту, чтобы предсказать скорость таяния ледника Судного дня и последствия, к которым это приведет.

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