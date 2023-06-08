Судьба "отпрыска" самого большого айсберга в мире: почил на печально известном кладбище (фото)

Гигантский кусок льда проплыл более 2 000 километров, чтобы лишиться "жизни" на кладбище айсбергов.

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Айсберг А76 когда-то считался крупнейшим в мире — его длина достигала 170 километров, а ширина — 25 километров. Общая площадь этой глыбы льда составляла 4 320 квадратных километров. Однако вскоре после своего отела он распался на три меньших айсберга, самый большой "отпрыск" отправился в свое одиночное плавание, пишет IFLScience.

Первые снимки массивного айсберга А76 были получены спутниками, когда он откололся от антарктического шельфового ледника Ронне в мае 2021 году. Впоследствии он раскололся на три других айсберга, самым большим его "отпрыском" считается айсберг А-76А, длина которого составила 135 километров, а ширина — 26 километров. В настоящее время известно, что А-76А преодолел огромный путь длиной в 2000 километров, и к октябрю 20222 году спутники засекли его, движущимся в пролив Дрейка.

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Отметим, что пролив Дрейка имеет длину около 1000 километров и проходит между мысом Горн и Южными Шотландскими островами. Его воды, как известно, чрезвычайно бурные, и именно здесь сливаются воедино южная часть Тихого океана, Атлантика и Южное море. В результате пролив Дрейка заслужил свою репутацию "палача" и теперь его считают "кладбищем айсбергов".

Больше, чем испанский остров Майорка, это был один крупный айсберг Фото: NASA

Тем не менее исследователи отмечают, что айсбергу А-76А удалось просуществовать чрезвычайно долго, прежде чем в мае 2023 он пал в битве с мощными течениями пролива Дрейка. Так или иначе "последний путь" айсберга А-76А составил почти 2400 километров от "места своего рождения".

По словам гляциолога из Университета Мэриленда из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, Кристофера Шумана, чрезвычайно впечатляющим кажется то, что айсбергу удалось проделать весь этот огромный путь. Исследователь отмечает, что это также свидетельствует о "силе мощных течений в этой части Южного океана".

A-76A, последняя жертва Пролива Дрейка Фото: NASA

Новые спутниковые изображения показывает, что сегодня длина айсберга составляет всего 78 километров, а его ширина — не более 11 километров. По мнению исследователей, виновником столь сильного истончения айсберга является пролив Дрейка с его мощными ветрами и слишком теплыми водами, которые буквально уничтожают айсберги.

Отметим, что именно пролив Дрейка также был ответственен за уничтожение предыдущего обладателя титула самого большого айсберга в мире — А-68А, который откололся от шельфового ледника Ларсена С в Антарктиде в июле 2017 года. Позже он был разорван на части бурными океанскими течениями и окончательно раскололся в феврале 2021 года возле Южной Георгии.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире айсберг уносится прочь от Антарктиды, чтобы погибнуть: это показали спутники.