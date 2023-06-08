Доля "нащадка" найбільшого айсберга у світі: спочив на сумно відомому цвинтарі (фото)

Гігантський шматок льоду проплив понад 2 000 кілометрів, щоб віддати життя на цвинтарі айсбергів.

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Айсберг А76 колись вважався найбільшим у світі – його довжина сягала 170 кілометрів, а ширина – 25 кілометрів. Загальна площа цієї брили льоду становила 4 320 квадратних кілометрів. Однак незабаром після свого отелення він розпався на три менші айсберги, найбільший "нащадок" вирушив у своє поодиноке плавання, пише IFLScience.

Перші знімки масивного айсберга А76 було отримано супутниками, коли він відколовся від антарктичного шельфового льодовика Ронне у травні 2021 року. Згодом він розколовся на три інші айсберги, найбільшим його "нащадком" вважається айсберг А-76А, довжина якого склала 135 кілометрів, а ширина — 26 кілометрів. Тепер відомо, що А-76А подолав величезний шлях завдовжки 2000 кілометрів, і до жовтня 2022 супутники засікли його, що рухається в протоку Дрейка.

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Зазначимо, що протока Дрейка має довжину близько 1000 кілометрів і проходить між мисом Горн та Південними Шотландськими островами. Його води, як відомо, надзвичайно бурхливі, і саме тут зливаються воєдино південна частина Тихого океану, Атлантика та Південне море. В результаті протока Дрейка заслужила свою репутацію "ката" і тепер її вважають "цвинтарем айсбергів".

Більш ніж іспанський острів Майорка, це був один великий айсберг Фото: NASA

Проте дослідники зазначають, що айсбергу А-76А вдалося проіснувати надзвичайно довго, перш ніж у травні 2023 року він загинув у битві з потужними течіями протоки Дрейка. Так чи інакше "останній шлях" айсберга А-76А становив майже 2400 кілометрів, які він подолав від "місця свого народження".

За словами гляціолога з Університету Мериленду з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA, Крістофера Шумана, надзвичайно разючим здається те, що айсбергу вдалося пройти весь цей величезний шлях. Дослідник зазначає, що це також свідчить про "силу потужних течій у цій частині Південного океану".

A-76A, остання жертва Протоки Дрейка Фото: NASA

Нові супутникові зображення показують, що сьогодні довжина айсберга становить лише 78 кілометрів, а його ширина — не більше 11 кілометрів. На думку дослідників, винуватцем такого сильного стоншення айсберга є протока Дрейка з її потужними вітрами та надто теплими водами, які буквально знищують айсберги.

Зазначимо, що саме протока Дрейка також відповідальна за знищення попереднього володаря титулу найбільшого айсберга у світі — А-68А, який відколовся від шельфового льодовика Ларсена С в Антарктиді у липні 2017 року. Пізніше його було розірвано на частини бурхливими океанськими течіями й він остаточно розколовся у лютому 2021 року біля Південної Георгії.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі айсберг відноситься геть від Антарктиди, щоб загинути : це показали супутники.