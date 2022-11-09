Найбільший у світі айсберг іде геть від Антарктиди, щоб загинути: це показали супутники

Нові супутникові знімки показують, що після повільного дрейфу навколо Антарктиди протягом більше року айсберг A-76A швидко прямує до місця своєї загибелі.

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Зображення з супутника "Терра" показало, що найбільший у світі айсберг під назвою A-76A увійшов у протоку Дрейка, якою проходить швидка океанічна течія, що відправить цей шматок льоду в тепліші води, де він і розтане, пише Live Science.

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Гігантський айсберг A-76A є величезною крижиною завдовжки 135 км і шириною 26 км. Це найбільший шматок попереднього найбільшого айсберга у світі під назвою А-76, який відколовся від шельфового льодовика Ронне в Західній Антарктиді ще в травні 2021 року та згодом розділився на три частини. Про це айсбергу Фокус уже писав.

Нові знімки супутника "Терра" показують, що айсберг A-76A плаває в протоці Дрейка, яка з'єднує Атлантичний і Тихий океани та рзташована між південним краєм Південної Америки й Південними Шетландськими островами трохи на північ від Антарктичного півострова.

[ + – ] Нові знімки супутника "Терра" показують, що айсберг A-76A плаває в протоці Дрейка, яка з'єднує Атлантичний і Тихий океани та рзташована між південним краєм Південної Америки й Південними Шетландськими островами трохи на північ від Антарктичного півострова. Фото: NASA

Траєкторія шляху айсберга вказує на те, що ця гігантська брила льоду прямує далі на північ у тепліші води. За словами вчених з NASA, сильні океанічні течії часто забирають айсберги в цьому напрямку, де вони швидко тануть.

Із моменту відокремлення від свого "батька" у 2021 році біля берегів Антарктичного півострова у 2021 році айсберг A-76A подолав приблизно 2 тисячі кілометрів шляху. Досі айсберг не втрачав значної кількості льоду під час своєї подорожі. Дані із супутника показують, що він має майже той самий розмір, що й рік тому.

[ + – ] Гігантський айсберг A-76A є величезною крижиною завдовжки 135 км і шириною 26 км. Це найбільший шматок попереднього найбільшого айсберга у світі під назвою А-76, який відколовся від шельфового льодовика Ронне в Західній Антарктиді ще в травні 2021 року та згодом розділився на три частини. Фото: NASA

За словами вчених, такий стан айсберга триватиме недовго, і протягом найближчих тижнів Антарктична циркумполярна течія забере його до місця загибелі. Це єдина на планеті течія, яка повністю проходить через усю земну кулю, і вона переносить більше води, ніж будь-яка інша течія на Землі. Ця течія переносить за кожну секунду від 95 до 150 мільйонів кубічних метрів води. У результаті цього такі айсберги, що дрейфують, як A-76A, які потрапляють у протоку Дрейка, течія відносить їх далі від Антарктиди в тепліші води, де ці шматки льоду тануть.

Зараз невідомо точно, як довго A-76A залишатиметься в протоці Дрейка та наскільки довго він виживе після того, як течія винесе айсберг далі на північ. За оцінками вчених, це може статися незабаром.

Фокус уже писав про те, що навесні минулого року в Атлантичному океані розтанув найбільший айсберг в історії.