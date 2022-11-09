Крупнейший в мире айсберг уносится прочь от Антарктиды, чтобы погибнуть: это показали спутники

Новые спутниковые снимки показывают, что после медленного дрейфа вокруг Антарктиды в течение более года айсберг A-76A быстро двигается к месту своей гибели.

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Изображение со спутника "Терра" показало, что самый большой в мире айсберг под названием A-76A, вошел в пролив Дрейка, по которому проходит быстрое океаническое течение, которое отправит этот кусок льда в более теплые воды, где он и растает, пишет Live Science.

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Гигантский айсберг A-76A представляет собой огромную льдину длиной в 135 км и шириной в 26 км. Это самый большой кусок предыдущего самого большого айсберга в мире под названием А-76, который откололся от шельфового ледника Ронне в Западной Антарктиде еще в мае 2021 года и в последствии разделился на три части. Об этом айсберге Фокус уже писал.

Новые снимки спутника "Терра" показывают, что айсберг A-76A плавает в проливе Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны и находится между южной оконечностью Южной Америки и Южными Шетландскими островами немного севернее Антарктического полуострова.

[ + – ] Новые снимки спутника "Терра" показывают, что айсберг A-76A плавает в проливе Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны и находится между южной оконечностью Южной Америки и Южными Шетландскими островами немного севернее Антарктического полуострова Фото: NASA

Траектория пути айсберга указывает на то, что эта гигантская глыба льда направляется дальше на север в более теплые воды. По словам ученых из NASA, сильные океанические течения часто уносят айсберги в этом направлении, где они быстро тают.

С момента отделения от своего "родителя" в 2021 году у берегов Антарктического полуострова в 2021 году айсберг A-76A преодолел примерно 2 тысячи км пути. До сих пор айсберг не терял значительное количество льда во время своего путешествия. Данные со спутника показывают, что он имеет почти тот же размер, что и год назад.

[ + – ] Гигантский айсберг A-76A представляет собой огромную льдину длиной в 135 км и шириной в 26 км. Это самый большой кусок предыдущего самого большого айсберга в мире под названием А-76, который откололся от шельфового ледника Ронне в Западной Антарктиде еще в мае 2021 года и в последствии разделился на три части Фото: NASA

По словам ученых, такое состояние айсберга продлится недолго и в течение ближайших недель Антарктическое циркумполярное течение унесет его к месту гибели. Это единственное на планете течение, которое полностью проходит через весь земной шар, и оно переносит больше воды, чем любое другое течение на Земле. Это течение переносит каждую секунду от 95 до 150 миллионов кубических метров воды. В результате этого такие дрейфующие айсберги, как A-76A, которые попадают в пролив Дрейка, течение уносит дальше от Антарктиды в более теплые воды, где эти куски льда и тают.

В настоящее время неизвестно точно, как долго A-76A будет оставаться в проливе Дрейка и как долго он выживет после того, как течение вынесет айсберг дальше на север. По оценкам ученых, это может случиться уже скоро.

Фокус уже писал о том, что весной прошлого года в Атлантическом океане растаял самый большой айсберг в истории.