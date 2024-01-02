Коли, де і як зруйнується льодовик Судного дня: вчені пролили світло на майбутнє Землі

Гляціолог розкриває те, чого дослідники досі не знали про полярні льодовикові щити і їхній вплив на земну кліматичну систему.

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Учені раз у раз попереджали, що світ зіткнеться з кліматичною кризїою, наслідки якої можуть виявитися руйнівними для планети. Льодовикові скелі відколюються й дестабілізують замерзлі ландшафти, а море метану, що дрейфує під вічною мерзлотою, загрожує незабаром вирватися з ув'язнення льодових пут, пише Inverse.

Останні понад 35 років гляціолог із Університету штату Пенсільванія Річард Еллі зосередився на вивченні полярних льодів і їхніх розломах: учений вважає, що ця робота може поліпшити наші прогнози майбутнього підвищення рівня моря.

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Спостереження показують, що з кожним роком рівень моря підіймається дедалі вище, загрожуючи жителям прибережних районів. Учені продовжують вивчати можливі наслідки та складають прогнози, припускаючи, що рівень моря багато в чому залежатиме від стабільності величезних льодових щитів Гренландії та Антарктиди, зокрема йдеться і про льодовик Судного дня (льодовик Туейтса).

Попередні дослідження вже підтвердили, що глобальне потепління Землі призводить до швидшого танення полярних льодів. У результаті більшість досліджень учених зосереджені на розумінні того, коли, де і як зруйнуються полярні крижані щити, обвал яких може призвести до підйому рівня моря на 1,8 метра вже до кінця нинішнього століття або навіть раніше.

Ще в 1990-х роках Річард Еллі з колегами виявили, що останній льодовиковий період Землі зовсім не закінчився поступово. Вчені вивчили крижані керни та дійшли висновку, що кінець льодовикового періоду настав раптово та різко, а також супроводжувався різким підвищенням температури. Загалом увесь цей процес зайняв усього 3 роки.

Сьогодні гляціолог із колегами зосередив свою увагу на шельфових льодовиках, які раз у раз втрачають величезні шматки: масивні крижані скелі відколюються в океан. Команда зазначає, що сьогодні їхні зусилля зосереджені на розумінні того, чому деякі шельфові льодовики втрачають лід швидше за інші та що спричиняє цю нестабільність.

Дослідникам уже відомо, що шельфові льодовики тануть у нижній стороні через вищу температуру води. Водночас вищі літні температури повітря також здатні розтопити лід зверху. В міру танення льодовики стають дедалі тоншими, а переступивши певний поріг, вони й зовсім можуть бути повністю зруйновані.

Еллі зазначає, що процес відколювання шельфових льодовиків є надзвичайно важливим — фактично саме від нього залежить, чи стане антарктичний крижаний щит важливим чинником підвищення рівня моря до 2100 року або раніше.

Під час дослідження вченим вдалося зрозуміти, як тануть крижані щити, а також вони пропонують деякі способи, якими люди могли б стабілізувати льодовик, що відступає. Утім, учені також визнають, що прогнозування сьогодні є надзвичайно складним: по суті, воно нагадує падіння чашки з висоти на підлогу. Знаючи висоту, тип підлоги та чашки й інші фактори, учені можуть передбачити середню поведінку великої кількості кавових чашок, але, на жаль, не точну поведінку наступної конкретної чашки. Еллі зазначає, для передбачення того, як, де і коли буде зруйновано льодовик Судного дня, знадобиться значно більше досліджень і даних, ніж є у вчених сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зазирнули в серце льодовика Судного дня: знайдено "клаптикову ковдру" віком 100 млн років.