Море небезпечного газу може вирватися з крижаних кайданів Арктики: наслідки лякають учених

Дослідники вважають, якщо газ вивільниться з крижаних кайданів, це запустить петлю кліматичного зворотного зв'язку.

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Раніше вчені виявили, що під вічною мерзлотою Арктики ховається море метану, що дрейфує та ось-ось вирветься назовні через кліматичну кризу, що обрушилася на планету. Якщо це дійсно станеться, наслідки будуть гнітючими, пише Space.

Під час дослідження вчені помітили море небезпечного газу, що дрейфує глибоко під вічною мерзлотою на Шпіцбергені. Результати показують, що сьогодні воно перебуває під групою островів у Північному Льодовитому океані, але значно страшнішим видається те, що гігантська крапля метану глибоко під землею постійно зростає та незабаром може вирватися назовні.

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Товста вічна мерзлота й земля, яка залишається замороженою протягом щонайменше двох років, по суті, утворює повну ізоляцію, що перешкоджає течії мільйонів кубічних метрів метану. Однак через кліматичну кризу та нагрівання планети цей захист незабаром може завалитися, унаслідок чого величезна кількість метану вийде назовні.

За словами провідного автора дослідження, геолога Університетського центру на Шпіцбергені в Норвегії Томаса Бірчалла, вони з колегами виявили, що наразі витік залишається незначним, але в майбутньому відступ льодовиків і танення вічної мерзлоти може "відчинити кришку" — наслідки лякають.

Основа вічної мерзлоти хвиляста, що створює кишені між вічною мерзлотою та геологією. В результаті газ із біологічних і небіологічних джерел накопичується та затримується, фактично утворюючи величезне море метану, що дрейфує. Учені вважають, якщо "печатка вічної мерзлоти" буде зруйнована, це викличе ланцюгову реакцію: сильний зігрівальний ефект зруйнує ще більшу кількість вічної мерзлоти, а отже, ще більше метану буде вивільнено. Простими словами, цей процес запустить хибну петлю зворотного зв'язку, що лише прискорить потепління Землі та призведе до швидкого танення льодовиків і викидів парникового газу.

Зазначимо, що на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, розташованому глибоко за Полярним колом за 800 кілометрів від Північного полюса, вічна мерзлота широко поширена. Під час місій, що включають буріння вічної мерзлоти в пошуках викопного палива, дослідники часто натрапляють на кишені природного газу. Водночас учені зазначають, що точна кількість запасів метану під вічною мерзлотою все ще залишається невідомою.

У своєму дослідженні Бірчалл із командою використовували історичні дані комерційних і наукових свердловин, щоб скласти карту вічної мерзлоти й визначити обсяги запасів метану під нею. Результати аналізу показують, що кишені метану на островах зустрічаються значно частіше, ніж раніше припускали. Команда також припускає, що щось подібне спостерігається і в інших частинах Арктичного регіону, з огляду на їхню схожу геологічну та льодовикову історію.

Особлива небезпека полягає в тому, що вічна мерзлота, яка сьогодні залишається герметично закритою, може не залишитися такою в майбутньому. Дослідники вважають, що Шпіцберген — один із районів, що найшвидше нагрівається на планеті, а тому захисний шар вічної мерзлоти тут може бути зруйнований — у такому разі станеться витік величезної кількості парникових газів.

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