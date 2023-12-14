Нова загроза для Землі: щось замкнене у вічній мерзлоті може вирватися з "крижаної в'язниці"

Дослідники попередили про чергову кліматичну загрозу, що насувається на планету — небезпека ховається в льодах.

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Дослідження показують, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в "ери глобального кипіння". У результаті на планету обрушилися екстремальні хвилі тепла, які загрожують життю людини і всього живого, а також крижаним щитам планети, що стримують потепління. Тепер учені попереджають, що на горизонті замаячила нова загроза, пише IFLScience.

Нове дослідження припускає, що чергова небезпека для майбутнього планети ховається у вічній мерзлоті. При цьому вчені визнають, що наразі науці мало що відомо про те, як зміна клімату впливає на найглибші шари вічної мерзлоти, проте останні дослідження натякають на потенційні приховані небезпеки.

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У новому дослідженні вчені з Університетського центру на Шпіцбергені виявили, що у вічній мерзлоті на норвезькому архіпелазі "ворушиться" давно похована під льодами загроза. Попри те, що це звучить як початок до фільму жахів, учені попереджають — загроза цілком реальна.

Результати роботи вчених показують, що під льодами замкнені мільйони кубічних метрів метану і тепер дослідники вважають, що цей газ може мігрувати під холодну печатку вічної мерзлоти та потенційно "вибратися з пастки". Якщо подібний великомасштабний викид станеться, це, ймовірно, запустить цикл потепління, за якого танення льоду вивільнятиме захоплений газ, а це зі свого боку спричинить подальше танення. В кінцевому підсумку на Землю чекає неймовірний викид метану.

Автори дослідження вважають, що під архіпелагом, імовірно, також існують і інші родовища метану, які мігрують і очікують слушної нагоди, щоб вибратися на поверхню. За словами співавтора дослідження, доктора Томаса Бірчалла, метан є потужним парниковим газом. Вони з колегами також виявили, що сьогодні витік метану з вічної мерзлоти є надзвичайно малим, проте деякі чинники можуть значно збільшити обсяги газу, що вивільняється, а саме:

відступ льодовиків;

танення вічної мерзлоти.

Останніми роками танення вічної мерзлоти — замороженого шару на землі та під нею, де температура не підіймається вище 0°C — привернуло увагу вчених з усього світу, оскільки її відступ відкриває нові аспекти стародавньої Землі. Водночас учені визнають, що танення вічної мерзлоти, по суті, є прямим результатом зміни клімату і являє собою тривожну проблему.

Під час дослідження вчені використовували історичні дані, зібрані вченими й комерційними компаніями, які протягом багатьох років бурили свердловини у вічній мерзлоті в пошуках покладів викопного палива. Далі вони використовували ці дані для складання карти вічної мерзлоти та визначення скупчення метану.

За словами Бірчалла, вони з колегами помітили щось цікаве — одна повторювана тема продовжувала спливати біля підніжжя вічної мерзлоти. Вони також стежили за утворенням льоду в стовбурі свердловини, змінами в буровому шламі, що утворюється під час буріння, і змінами у вимірах фонового газу. У результаті команда помітила притоки газу в стовбур свердловини, а це є свідченням наявності метану у вічній мерзлоті.

Цікаво, що в інших місцях, де вічна мерзлота і геологічні структури, що підстилають, були придатні для уловлювання газу, а гірські породи були відомими джерелами вуглеводнів, газу не виявили. Вчені дійшли висновку, що метан просто мігрував в інше місце.

Тепер учені вважають, що нам слід більше уваги приділити вивченню вічної мерзлоти й запасів метану в ній, а також краще зрозуміти, як глобальне потепління Землі впливає на втрату вічної мерзлоти. У такому разі вченим вдасться спрогнозувати, якими можуть бути наслідки для кліматичної системи планети, якщо захований у вічній мерзлоті метан все ж вирветься на поверхню.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, щоб врятувати Землю від "закипання", людям потрібно перестати дихати.