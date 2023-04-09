Крижані щити Антарктиди та Гренландії можуть зруйнуватися набагато швидше, ніж вважалося раніше

Нове дослідження передбачає, що крижані щити можуть відступати зі швидкістю до 600 метрів на день у періоди глобального потепління.

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Група вчених із різних країн представила нове дослідження, в якому йдеться про те, що нинішні крижані щити, що покривають Антарктиду та Гренландію, можуть відступати, тобто зникати, у 20 разів швидше, ніж вважалося раніше. Це результат глобального потепління, що загрожує значним підвищенням рівня моря на десятки сантиметрів. Це означає, що багато регіонів суші можуть бути затоплені, пише SciTechDaily.

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Для того, щоб з'ясувати, якою може бути швидкість відступу крижаних щитів внаслідок глобального підвищення температури, вчені вирішили дослідити ці процеси, що відбувалися у минулому. Виявилося, що швидкість танення крижаних щитів може становити до 600 метрів на день. Це у 20 разів швидше, ніж припускали вчені.

За словами однієї з авторів дослідження, Крістін Батчелор із Ньюкаслського університету, Велика Британія, вчені вивчили морське дно біля Норвегії за допомогою супутникових знімків. Десятки тисяч років тому крижані щити покривали не лише Антарктиду, а й північну частину Європи та Північної Америки, а згодом вони відступили. Це сталося внаслідок зміни клімату приблизно 20 тисяч років тому.

Вчені вивчили понад 7000 дрібних форм донного морського рельєфу, які є невеликими височинами, висотою до 2,5 метрів, об'єднаними в хребти. Вони знаходяться на відстані від 25 до 300 метрів один від одного.

Виявилося, що тисячі років тому крижаний щит зникав зі швидкістю від 50 до 600 м на день, а це набагато швидше, ніж зараз відступає крижаний щит в Антарктиді. Фото: Nekton

Вчені вважають, що ці хребти сформувалися під час відступу крижаного щита у цьому регіоні Європи разом із припливами. У цьому випадку рух щита виштовхував донні відкладення вгору. Враховуючи той факт, що в день відбувалося два припливи та формувалися два донні хребти, вчені змогли дізнатися, з якою швидкістю відступав крижаний щит. Виявилося, що тисячі років тому крижаний щит зникав зі швидкістю від 50 до 600 м на день, а це набагато швидше, ніж зараз відступає крижаний щит в Антарктиді.

За словами Батчелор, це означає, що попередні оцінки зникнення крижаних щитів варто переглянути, і льодовики можуть танути набагато швидше, що призведе до швидшого підвищення рівня глобального океану на десятки сантиметрів. Вчені вважають, що вони мають лише усереднені дані, а це означає, що швидкість відступу льоду може бути набагато вищою.

За словами Батчелор, вже скоро такий швидкий відступ крижаного щита очікується в деяких частинах Антарктиди. Особливо це стосується знаменитого льодовика Твейтса, розташованого в Західній Антарктиді. Цей льодовик дуже нестабільний і поступово відступає.

Вчені вважають, що в результаті цього процесу незабаром може прискоритися танення льоду, що може підвищити рівень глобального океану приблизно на 65 см. А це буде справжньою катастрофою для багатьох прибережних регіонів.

Фокус вже писав, що вчені створили карту ландшафту Антарктиди без шару льоду.