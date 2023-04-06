Гола пустеля. Дослідники створили мапу ландшафту Антарктиди без льодового покриву

Лід покриває близько 98 відсотків найхолоднішого континенту, закриваючи від очей переважну більшість його суходолу. Однак, завдяки неймовірним методам візуалізації, ми можемо глибше зрозуміти, який вигляд мала б Антарктида без льоду.

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Мапу Bedmap2 створили у 2013 році завдяки поєднанню великої кількості даних про висоту поверхні, товщину льоду та топографію корінних порід, зібраних NASA та Британською антарктичною службою за допомогою супутників, літаків та наземних зйомок. Про неї пише IFLScience.

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На карті видно, що гола земля під антарктичним льодовиковим щитом — це нерівна місцевість, вкрита гірськими хребтами, ущелинами та зубчастим рельєфом. Цікаво, що один з регіонів, а саме під льодовиком Берда на Землі Вікторії, знаходиться на глибині 2 870 метрів нижче від рівня моря. Звідси випиває, що саме ця точка є найнижчою на будь-якій з континентальних плит Землі.

Пітер Фретвелл із Британської антарктичної служби ділиться: "Мапа з унікальною деталізацією показує основу під льодовиковим покривом Антарктиди. Раніше в нас був загальний опис певної місцевості, але ця нова карта з набагато вищою роздільною здатністю показує сам рельєф: складний ландшафт гір, пагорбів і горбистих рівнин, розчленований долинами, улоговинами й глибокими ущелинами".

Дослідники використовували радар, який може проникати крізь сніг і вивчати товщину льоду й підлідну топографію. Розуміння форми цього світу є важливим, оскільки вона впливає на розподіл льоду і на те, як він танутиме в умовах підвищення температури океанів і повітря, пов'язаного зі зміною клімату.

Фахівці пояснюють, що льодовиковий покрив росте завдяки снігу і, як мед, вилитий на тарілку, розтікається назовні й стоншується під дією власної ваги. Саме тому форма поверхні є найважливішим невідомим фактором, який впливає на те, як лід може розтікатися.

А якщо Антарктида розтане?

Дані Bedmap2 показують, що Антарктида утримує 27 мільйонів кубічних кілометрів замерзлої води, яка, якщо розтане, призведе до підвищення рівня моря приблизно на 58 метрів.

Хоча за нинішніми кліматичними прогнозами не передбачається повне танення всього антарктичного льодовикового покриву, однак цілком ясно, що він тане з неймовірною швидкістю.

За останніми оцінками, рівень світового океану щороку підвищується на 4 міліметри внаслідок танення льодовиків в Антарктиді та Гренландії. Це, на їхню думку, майже точно відповідає "найгіршому сценарію", запропонованому Міжурядовою групою експертів ООН зі зміни клімату.

Вчені зараз працюють над кращою версією Bedmap3, щоб отримати більше інформації про товщину льоду та світ під Антарктидою.

Раніше Фокус розповідав, як давнє життя на Землі перенесло льодовикові періоди в Антарктиді.

А також ми писали, що пульс Антарктиди сповільнився. Вчені побоюються, що глибоководні течії навколо скоро зупиняться.