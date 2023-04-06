Голая пустыня. Исследователи создали карту ландшафта Антарктиды без слоя льда

Лед покрывает около 98 процентов самого холодного континента, закрывая от глаз подавляющее большинство его суши. Однако благодаря невероятным методам визуализации, мы можем глубже понять, как выглядела бы Антарктида без льда.

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Карта Bedmap2 была создана в 2013 году благодаря сочетанию большого количества данных о высоте поверхности, толщине льда и топографии коренных пород, собранных NASA и Британской антарктической службой с помощью спутников, самолетов и наземных съемок. О ней пишет IFLScience.

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На карте видно, что голая земля под антарктическим ледниковым щитом — это неровная местность, покрытая горными хребтами, ущельями и зубчатым рельефом. Интересно, что один из регионов, а именно под ледником Берда на Земле Виктории, находится на глубине 2 870 метров ниже уровня моря. Именно эта точка самая низкая на любой из континентальных плит Земли.

Питер Фретвелл из Британской антарктической службы делится: "Карта с уникальной детализацией показывает основу под ледниковым покровом Антарктиды. Раньше у нас было общее описание определенной местности, но эта новая карта с гораздо более высоким разрешением показывает сам рельеф: сложный ландшафт гор, холм, расчлененный долинами, котловинами и глубокими ущельями".

Исследователи использовали радар, который может проникать через снег и изучать толщину льда и подледную топографию. Понимание формы этого мира важно, поскольку она влияет на распределение льда и на то, как он будет таять в условиях повышения температуры океанов и воздуха, связанного с изменением климата.

Специалисты объясняют, что ледниковый покров растет благодаря снегу и, как мед, вылитый на тарелку, растекается наружу и утончается под действием собственного веса. Поэтому форма поверхности является важнейшим неизвестным фактором, который влияет на то, как лед может растекаться.

А если Антарктида растает?

Данные Bedmap2 показывают, что Антарктида содержит 27 миллионов кубических километров замерзшей воды, которая, если растает, приведет к повышению уровня моря примерно на 58 метров.

Хотя по нынешним климатическим прогнозам не предполагается полное таяние всего антарктического ледникового покрова, однако совершенно ясно, что он медленно тает с невероятной скоростью.

По последним оценкам, уровень мирового океана ежегодно повышается на 4 миллиметра в результате таяния ледников в Антарктиде и Гренландии. Это, по их мнению, почти точно соответствует "худшему сценарию", предложенному Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата.

Ученые сейчас работают над лучшей версией Bedmap3, чтобы получить больше информации о толщине льда и мире под Антарктидой.

Ранее Фокус рассказывал, как давняя жизнь на Земле перенесла ледниковые периоды в Антарктиде.

А также мы писали, что пульс Антарктиды замедлился. Ученые опасаются, что глубоководные течения вокруг скоро остановятся.