Ледяные щиты Антарктиды и Гренландии могут разрушиться намного быстрее, чем считалось ранее

Новое исследование предполагает, что, что ледяные щиты могут отступать со скоростью до 600 метров в день в периоды глобального потепления.

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Группа ученых из разных стран представила новое исследование, в котором говорится о том, что нынешние ледяные щиты, которые покрывают Антарктиду и Гренландию могут отступать, то есть исчезать в 20 раз быстрее, чем считалось ранее. Это является результатом глобального потепления, что грозит значительным повышением уровня моря на десятки сантиметров. Это значит, что многие регионы суши могут быть затоплены, пишет SciTechDailу.

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Для того, чтобы выяснить, какой может быть скорость отступления ледяных щитов в результате глобального повышения температуры, ученые решили исследовать эти процессы, которые происходили в далеком прошлом. Оказалось, что скорость таяния ледяных щитов может составлять до 600 метров в день. Это в 20 раз быстрее, чем предполагали ученые.

По словам одной из авторов исследования, Кристин Батчелор из Ньюкаслского университета, Великобритания, ученые изучили морское дно возле Норвегии с помощью спутниковых снимков. Десятки тысяч лет назад ледяные щиты покрывали не только Антарктиду, но и северную часть Европы и Северной Америки, но затем они отступили. Это произошло в результате изменения климата примерно 20 тысяч лет назад.

Ученые изучили более 7000 мелких форм донного морского рельефа, которые представляют собой небольшие возвышенности, высотой до 2,5 метров, объединенные в хребты. Они располагаются на расстоянии от 25 до 300 метров друг от друга.

Оказалось, что тысячи лет назад ледяной щит исчезал со скоростью от 50 до 600 м в день, а это намного быстрее, чем отступает сейчас ледяной щит в Антарктиде Фото: Nekton

Ученые считают, что эти хребты сформировались во время отступления ледяного щита в данном регионе Европы вместе с приливами. В этом случае движение щита выталкивало донные отложения вверх. Учитывая тот факт, что в день происходило два прилива и формировались два донных хребта, ученые смогли узнать, с какой скоростью отступал ледяной щит. Оказалось, что тысячи лет назад ледяной щит исчезал со скоростью от 50 до 600 м в день, а это намного быстрее, чем отступает сейчас ледяной щит в Антарктиде.

По словам Батчелор, это значит, что предыдущие оценки исчезновения ледяных щитов стоит пересмотреть, и ледники могут таять намного быстрее, что приведет к более быстрому повышению уровня глобального океана на десятки сантиметров.

Ученые считают, что они имеют лишь усредненные данные, а это значит, что скорость отступления льда может быть намного выше.

По словам Батчелор, уже скоро такое быстрое отступление ледяного щита можно ожидать в некоторых частях Антарктиды. Особенно это касается знаменитого ледника Туэйтса, который расположен в Западной Антарктиде. Этот ледник является очень нестабильным и постепенно отступает.

Ученые считают, что в результате этого процесса скоро может ускориться таяние льда, что может повысить уровень глобального океана примерно на 65 см. А это будет настоящей катастрофой для многих прибрежных регионов.

Фокус уже писал о том, что ученые создали карту ландшафта Антарктиды без слоя льда.