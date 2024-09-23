Похмурі прогнози. Те, що вчені виявили під льодовиком Судного дня, нажахало їх

Нове дослідження показує, що перспективи льодовика Твейтса більш похмурі, ніж вважалося раніше, але кращі, ніж могли б бути.

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Кліматична криза, що нависла над планетою, вже обрушила на світ неймовірні хвилі спеки та посухи, проте це не єдині наслідки. У міру того, як нагрівається планета, прискорюється і танення льодовиків. Група вчених уважно стежить за льодовиком Твейтса, також відомим як льодовик Судного дня, в Антарктиді з 2018 року і нові результати вельми похмурі, пише Futurism.

Команда підбиває підсумки шестирічного Міжнародного співробітництва щодо льодовика Твейтса і тепер дослідники вважають, що перспективи більш похмурі, ніж вважали раніше. Висновки вчених полягають у тому, що льодовик Судного дня буде танути ще швидше надалі — протягом наступних двох століть на нього і зовсім чекає крах.

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За словами наукового керівника проєкту Лоба Лартера з Британської антарктичної служби, якщо льодовик Твейтса розтане, крижана маса міститиме стільки води, що цього вистачить, щоб підняти рівень світового океану на більш ніж 60 сантиметрів.

Спостереження показують, що льодовик Судного дня відступає вже понад 80 років, але в останні 30 років цей процес значно прискорився. За словами Лартера, ситуація ще гірша, оскільки надалі відступ льодовика продовжить прискорюватися.

Автори дослідження вважають, що танення льодовика Твейтса буде прискорюватися протягом наступного століття. Але тепер команда вважає, що додаткові процеси, виявлені під час шестирічного дослідження, які все ще залишаються недостатньо вивченими для включення у великомасштабні моделі, можуть значно прискорити відступ льодовика значно раніше, ніж вважалося.

Відомо, що льодовик Твейтса вносить близько 4% у загальний поточний підйом Світового океану. Ширина льодовика Судного дня становить близько 120 кілометрів, а його площа сягає понад 191 000 квадратних кілометрів.

Зазначимо, що результати попередніх досліджень уже засвідчили, що насправді льодовик Судного дня є більш вразливим для танення, ніж вважалося раніше. Причиною тому є проникнення солоної води під його велике підчерев'я.

Раніше вважалося, що ця ділянка льодовика захищена від потепління, оскільки притискається до морського дна, що не дає змоги океанській воді стикатися з нею. Однак нові дані показали, що льодовик підіймається високими припливами, що дає змогу воді вдиратися і викликати "енергійне танення". Простими словами, нові результати команди дійсно похмурі.

Утім, дослідники зазначають, що ситуація трохи краща, ніж могла б бути. Раніше вчені побоювалися, що льодовик Судного дня може зникнути вже до кінця цього століття, однак нові дані вказують на те, що це станеться лише в наступному.

Втім, причин для радості небагато. Якщо потепління планети не пом'якшити, танення льодовика Судного дня може спровокувати масштабніший колапс усього Антарктичного крижаного щита, унаслідок чого планету фактично буде затоплено — рівень Світового океану підніметься більш ніж на 3 метри.

На щастя для людства, у нас є більше часу, щоб зібратися з силами і скоротити викиди парникових газів. За словами гляціолога Теда Скамбоса, найкраще, що може зробити людство, — негайне і стійке втручання в клімат, яке дасть змогу стримати падіння льодовика Судного дня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому льодовик Судного дня такий нестабільний.