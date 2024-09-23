Мрачные прогнозы. То, что ученые обнаружили под ледником Судного дня, ужаснуло их

Новое исследование показывает, что перспективы ледника Туэйтса более мрачные, чем считалось ранее, но лучше, чем могли бы быть.

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Климатический кризис, нависший над планетой, уже обрушил на мир невероятные волны жары и засухи, однако это не единственные последствия. По мере того как нагревается планета, ускоряется и таяние ледников. Группа ученых внимательно следит за ледником Туэйтса, который также известен как ледник Судного дня, в Антарктиде с 2018 года и новые результаты весьма мрачные, пишет Futurism.

Команда подводит итоги шестилетнего Международного сотрудничества по леднику Туэйтса и теперь исследователи считают, что перспективы более мрачные, чем считали ранее. Выводы ученых заключаются в том, что ледник Судного дня будет таять еще быстрее в дальнейшем — в течение следующих двух столетий его и вовсе ждет крах.

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По словам научного руководителя проекта Лоба Лартера из Британской антарктической службы, если ледник Туэйтса растает, ледяная масса будет содержать столько воды, что этого хватит, чтобы поднять уровень мирового океана на более чем 60 сантиметров.

Наблюдения показывают, что ледник Судного дня отступает уже более 80 лет, но в последние 30 лет этот процесс значительно ускорился. По словам Лартера, ситуация еще хуже, так как в дальнейшем отступление ледника продолжит ускоряться.

Авторы исследования полагают, что таяние ледника Туэйтса будет ускоряться в течение следующего столетия. Но теперь команда считает, что дополнительные процессы, обнаруженные в ходе шестилетнего исследования, которые все еще остаются недостаточно изученными для включения в крупномасштабные модели, могут значительно ускорить отступление ледника значительно раньше, чем считалось.

Известно, что ледник Туэйтса вносит около 4% в общий текущий подъем Мирового океана. Ширина ледника Судного дня составляет около 120 километров, а его площадь достигает более 191 000 квадратных километров.

Отметим, что результаты предыдущих исследований уже показали, что на самом деле ледник Судного дня более уязвим для таяния, чем считалось ранее. Причиной тому проникновение соленой воды под его обширное подбрюшье.

Ранее считалось, что эта область ледника защищена от потепления, так как прижимается к морскому дну, что не позволяет океанской воде соприкасаться с ней. Однако новые данные показала, что ледник поднимается высокими приливами, что позволяет воде вторгаться и вызывать "энергичное таяние". Простыми словами, новые результаты команды действительно мрачны.

Впрочем, исследователи отмечают, что ситуация немного лучше, чем могла бы быть. Ранее ученые опасались, что ледник Судного дня может исчезнуть уже к концу этого столетия. Однако новые данные указывают на то, что это произойдет лишь в следующем столетии.

Так или иначе, причин для радости немного. Если потепление планеты не смягчить, таяние ледника Судного дня может спровоцировать более масштабный коллапс всего Антарктического ледяного щита, в результате чего планета фактически будет затоплена — уровень Мирового океана поднимется более чем на 3 метра.

К счастью для человечества, у нас есть больше времени, чтобы собраться с силами и сократить выбросы парниковых газов. По словам гляциолога Теда Скамбоса, лучшее, чем может сделать человечество — немедленное и устойчивое вмешательство в климат, которое позволит сдержать падение ледника Судного дня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему ледник Судного дня так нестабилен.