Массовое вымирание в океане: почти половина одного вида находится за шаг до смерти

Исследователи обнаружили, что 44% тепловодных кораллов сегодня находятся под угрозой исчезновения.

Ученые годами предупреждали о последствиях климатического кризиса и теперь мы пожинаем его плоды. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, причем как на суше, так и в океане — при этом основной причиной потепления Земли считают человеческую деятельность и парниковые газы, выделяемые из-за нее, пишет Science Alert.

Не секрет, что основной удар приходится на Мировой океан — земные океаны поглотили около 90% избыточного тепла в атмосфере из-за выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Более того, некоторые исследования также показывают, что океан уже переполнен и в любой момент может вернуть весь поглощенный кислород обратно.

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В то же время повышение температуры океана привело к массовому обесцвечиванию коралловых рифов по всему миру, поставив под угрозу важнейшие экосистемы для морской жизни. Ученые представили обновленную оценку Красного списка находящихся под угрозой исчезновения видов МСОП и она, увы, не радует.

Исследования показывают, что почти половина всех тепловодных видов кораллов — около 44% — сегодня находятся за шаг до исчезновения, а причиной тому повышение температуры океана. Анализ показал, что 892 вида рифообразующих кораллов в настоящее время считаются находящимися под угрозой исчезновения, что составляет 44 % от общего числа.

Исследователи отмечают, что это значительное увеличение в сравнении с последней оценкой, проведенной в 2008 года, когда под угрозой оказалась треть всех видов. Отметим, что оценка в 44% не отражает полную картину, так как ученые все еще оценивают риски исчезновения для холодноводных кораллов, обитающих в более глубоких и темных точках океана, что затрудняет их исследование.

По словам главы МСОП Гретель Агилар, они с коллегами призывают мир к быстрому сокращению использования ископаемого топлива, которое нагревает планету. Один из аргументов заключается в том, что здоровые морские экосистемы, в том числе и коралловые рифы, необходимы не только обитателям океанов, но также и людям. Именно эти экосистемы обеспечивают человечество продовольствием, стабилизируют береговые линии, а также хранят углерод.

Исследователи отмечают, что коралловые рифы сегодня страдают не только от потепления, другие факторы включают в себя:

загрязнение;

болезни;

неконтролируемое рыболовство;

сельскохозяйственные стоки.

Большинство рифообразующих кораллов встречается в Индо-Тихоокеанском регионе, например, на Большом Барьерном рифе в Австралии, который в этом году пострадал от одного из самых страшных случаев обесцвечивания.

Новое исследование ученых также показало, что почти каждый третий вид атлантических кораллов сегодня находится на грани исчезновения. Это значительно больше, чем считалось ранее. Кораллы Staghorn и Elkhorn были приведены в качестве примеров двух критически исчезающих видов в Карибском море, которые сильно пострадали от потепления воды, загрязнения и ураганов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.