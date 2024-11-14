Масове вимирання в океані: майже половина одного виду перебуває за крок до смерті

Дослідники виявили, що 44% тепловодних коралів сьогодні перебувають під загрозою зникнення.

Вчені роками попереджали про наслідки кліматичної кризи та тепер ми пожинаємо її плоди. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, причому як на суходолі, так і в океані — водночас основною причиною потепління Землі вважають людську діяльність і парникові гази, що виділяються через неї, пише Science Alert.

Не секрет, що основний удар припадає на Світовий океан — земні океани поглинули близько 90% надлишкового тепла в атмосфері через викиди вуглекислого газу та інших парникових газів. Ба більше, деякі дослідження також показують, що океан уже переповнений і в будь-який момент може повернути весь поглинений кисень назад.

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Водночас підвищення температури океану призвело до масового знебарвлення коралових рифів по всьому світу, поставивши під загрозу найважливіші екосистеми для морського життя. Вчені представили оновлену оцінку Червоного списку видів МСОП, що перебувають під загрозою зникнення, і вона, на жаль, не радує.

Дослідження показують, що майже половина всіх тепловодних видів коралів — близько 44% — сьогодні перебувають за крок до зникнення, а причиною тому підвищення температури океану. Аналіз показав, що 892 види рифоутворювальних коралів наразі вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення, що становить 44 % від загального числа.

Дослідники зазначають, що це значне збільшення порівняно з останньою оцінкою, проведеною 2008 року, коли під загрозою опинилася третина всіх видів. Зазначимо, що оцінка в 44% не відображає повної картини, оскільки вчені все ще оцінюють ризики зникнення для холодноводних коралів, що мешкають у глибших і темніших точках океану, що ускладнює їхнє дослідження.

За словами голови МСОП Гретель Агілар, вони з колегами закликають світ до швидкого скорочення використання викопного палива, яке нагріває планету. Один з аргументів полягає в тому, що здорові морські екосистеми, зокрема й коралові рифи, потрібні не тільки мешканцям океанів, а й людям. Саме ці екосистеми забезпечують людство продовольством, стабілізують берегові лінії, а також зберігають вуглець.

Дослідники зазначають, що коралові рифи сьогодні страждають не тільки від потепління, інші чинники:

забруднення;

хвороби;

неконтрольоване рибальство;

сільськогосподарські стоки.

Більшість рифоутворювальних коралів зустрічається в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, на Великому Бар'єрному рифі в Австралії, який цього року постраждав від одного з найстрашніших випадків знебарвлення.

Нове дослідження вчених також показало, що майже кожен третій вид атлантичних коралів сьогодні перебуває на межі зникнення. Це значно більше, ніж вважалося раніше. Корали Staghorn і Elkhorn були наведені як приклади двох видів, що критично зникають, у Карибському морі, які сильно постраждали від потепління води, забруднення та ураганів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.