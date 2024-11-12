В вечной мерзлоте Сибири открывается все больше "Врат в ад": по два "бездонных" провала в год (фото)

С 2014 года в российской части Арктики появляются воронки, которые буквально взрываются на поверхности.

Около 10 лет назад в российской части Арктики появился первый провал шириной в сотни метров, который уходил в чернильную бездну. Провал окружали огромные глыбы почвы и льда, что указывало на мощный взрыв глубоко под землей, пишет CNN.

Но уже с 2014 года количество таких кратеров выросло до 20, усеяв отдаленные районы полуострова Ямал и Гыдан на северо-западе Сибири. Последний такой провал был обнаружен там в августе.

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На протяжении всего этого времени ученые не могли объяснить процесс появления таких провалов в вечной мерзлоте. Появлялись гипотезы об ударах метеоритами и даже визитах инопланетян.

Теперь же команда из физиков, инженеров и других экспертов заявляет, что наконец-то разгадала тайну "адских врат". Выводы группы указывают на то, что дыры появляются в результате антропогенного изменения климата и специфической геологии региона.

Гигантские дыры продолжают появляться в вечной мерзлоте Сибири Фото: Igor Bogoyavlensky

Принято считать, что такие кратеры образуются, когда газы, пойманные в ловушку под поверхностью тундры, скапливаются под землей, в результате чего на поверхности образуется холм. Когда же давление снизу достигает своего максимума, холм взрывается и выбрасывает газы, чаще всего это метан.

Но предметом споров оставалось то, как именно нарастает давление, и откуда берется газ.

Некоторые называют такие воронки почти "бездонными" Фото: Igor Bogoyavlensky

Автор исследования инженер-химик из Кембриджского университета Ана Моргадо рассказала, что ее команда подошла к решению проблемы, как к детективной работе. Вначале команда рассмотрела возможность того, что взрывы могут быть вызваны химическими реакциями, но эту возможность быстро отклонили.

"У нас не было доказательств того, что эти взрывы могут быть как-то связаны с химическим горением", — говорит Моргадо.

Оставался лишь вариант с физическим давлением, как в перекачанных шинах.

Ключ к разгадке скрывался в сложной геологии этого конкретного участка в Сибири.

По словам ученых, под землей скрывается огромный пласт вечной мерзлоты – нагромождение почвы, камней и осадков, которые удерживает лед. Под ним залегает слой "метановых гидратов", твердой формы метана. Между ними находятся необычные карманы толщиной почти в метр с очень соленой водой, которая не замерзает.

Потепление на планете приводит к тому, что верхний слой почвы оттаивает, заставляя талую воду просачиваться через вечную мерзлоту в карманы с соленым слоем. Проблема заключается в том, что для дополнительных порций воды в карманах не хватает места, поэтому они разбухают и давление увеличивается. На поверхности земля начинает трескаться, что вызывает сброс давления и повреждает метановые гидраты. Именно это в конце концов, вызывает взрывной выброс газа.

Также исследование показало, что весь этот процесс может длиться десятилетия, пока не произойдет взрыв.

Напомним, "Врата ада" на северо-востоке России "раскрываются" на 30 м в год. Эта сибирская воронка уже достигла 100 метров в глубину и около 1 километра в длину, но с каждым годом продолжает лишь увеличиваться.