Гигантский шрам на теле Земли. "Врата ада" на северо-востоке России "раскрываются" на 30 м в год (видео)

Эта сибирская воронка уже достигла 100 метров в глубину и около 1 километра в длину, но с каждым годом продолжает лишь увеличиваться.

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Кратер Батагайка представляет собой огромный разлом в недрах Дальнего Востока России, который образовался всего за несколько десятилетий из-за разморозки и таяния вечной мерзлоты. Десятилетия спустя, когда экстремальные климатические изменения все еще продолжают разрушать эту часть мира, сибирский шрам на теле Земли, или как еще называют разлом "Врата Ада", лишь продолжает расширяться, пишет IFLScience.

Отметим, что данная трещина широко известна во всем мире как самый большой кратер вечной мерзлоты на планете. Сибирские "Врата Ада" расположены в Республике Саха посреди хребта Черского — цепи гор на северо-востоке Сибири между реками Яна и Индигирка.

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После образования разлома местные жители окрестили его "Воротами в подземный мир". Оно и не мудрено, прорезь на теле Земли имеет форму головастика и простирается на глубину до 100 метров, а его длина составляет около 1 километра. При этом сами "Врата Ада" окружены густыми бореальными лесами сельской местности.

Исследователи не так впечатлительны, а потому предпочитают называть это место "мегападением". Впервые о нем стало известно в 1960-х годах, когда обильная вырубка лесов в этом районе нарушила вечную мерзлоту — это привело к ослаблению земли до точки, за которой последовало обрушение.

Ученые отмечают, что год за годом этот разлом становится все больше и больше. Некоторые исследования и вовсе показали, что разлом способен расширяться со скоростью от 10 до 30 метров в год. Некоторые ученые предполагают, что расширение "Врат Ада" происходит в ответ на изменения климата в этом районе, что приводит к более теплому лету и более короткой зиме. Все это вместе представляет реальную угрозу для вечной мерзлоты, которая скрепляет землю в этом регионе.

На этой неделе исследователям удалось заглянуть во "Врата Ада" и добыть удивительные кадры, показывающие кратер изнутри. Отметим, что в других частях России ученые также наблюдают необычную геологическую активность, связанную с повышением глобальной температуры.

Например, летом 2020 года на северо-западе Сибири образовался огромный провал диаметром более 20 метров и глубиной более 30 метров. Кратер был буквально взорван после того, как пузырь метана вырвался из-под земли в отдаленной тундре.

К слову, подобные события наблюдаются не только в России. В 2021 году в двух деревнях недалеко от столицы Хорватии Загреба появилось около 100 воронок, некоторые из них находились чрезвычайно близко к домам местных жителей.

Ранее Фокус писал о том, что ад на Земле существует, и он находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2 °C.