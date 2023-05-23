Ад на Земле существует, и он находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2 °C

Наша планета может быть удивительно холодной и неприветливой, и в некоторых таких чрезвычайно холодных местах постоянно живут люди.

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Наша планета может быть удивительно красивой и приветливой, но также Земля вполне способна становиться чрезвычайно холодной и отталкивающей, по крайней мере, в некоторых своих точках, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые собрали сведения о чрезвычайно высоких температурах, зафиксированных в разных уголках нашей планеты, и местах с колоссально неприветливым климатом, где все еще живут люди.

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Самое холодное место на Земле

На ледяном плато в восточной Антарктиде температура воздуха порой может достигать рекордных -98 °C, что автоматически делает его самым холодным местом на планете.

Исследователи обнаружили это, повторно ив спутниковые данные, собранные над гребнем Антарктического ледяного щита, температура которого ранее достигала -93°C. Однако новый анализ показал, что на самом деле температура опускалась еще ниже.

По мнению ученых, основным фактором, вызывающим эти низкие температуры, оказались ясные условия и чрезвычайно сухой воздух (влага может задерживать тепло в воздухе). По словам старшего научного сотрудника Национального центра данных по снегу и льду в Университете Колорадо-Боулдер, Теда Скамоса, оба эти условия должны сохраняться, как минимум, несколько дней, чтобы температура опустилась до рекордных -93°C.

Ученые также предполагают, что, по-видимому, это максимальный предел, до которого может опуститься температура на нашей планете.

Самая низкая зафиксированная ранее температура

До того как 10 августа 2010 года на Восточно-Антарктическом плато были установлены рекордно низкие температуры, исследовательская станция Восток, расположенная в 1301 км от географического Южного полюса в Антарктиде, удерживала мировой рекорд самых низких температур. В течение 10 лет в южном полушарии в 1983 году фиксировалась температура — 89,2°C.

Самое холодное постоянно обитаемое место на Земле

Деревня Оймякон расположена в Восточной Сибири и известна как самое холодное постоянно обитаемое место на Земле. Его название переводится как "незамерзающая вода" и появилось из-зап термального источника, расположенного поблизости.

Первоначально город был местом для оленеводов, которые приводили к источнику свои стала. Средние зимние температуры в этой деревушке держатся на уровне -50°C, однако самый холодный день в истории был зафиксирован в 1924 году, когда температура здесь опустилась до -71,2°C.

Самая низкая температура зарегистрированная в северном полушарии

22 декабря 191 года в сердце Полярного круга, посреди Гренландского ледяного щита метеостанция зафиксировала самую низкую температуру в северном полушарии, которая в тот день на метеостанции Клинк достигла рекордных -69,6°C.

Самый холодный город в мире

Статус самого холодного города в мире официально достался Якутску. 18 января 2023 года сибирский город побил новый рекорд, когда температура здесь опустилась до -62,2°C. Кроме того, расположенный всего в 450 км к югу от Полярного круга, этот город также является крупнейшим городом, когда-либо построенным на постоянно мерзлой почве или вечной мерзлоте.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Якутске, была установлена 25 февраля 1891 года, когда был достигнут минимум минус -64,4°C.

Статус самого холодного города в мире официально достался Якутску Фото: Getty Images

Экстремальный холод и изменения климата

По словам климатолога из Национального управления океанических и атмосферных исследований Говарда Даймонда, изучение экстремальных температур может помочь лучше понять земную систему в целом. В частности, экстремально низкие температуры могут помочь ученым понять, как климат в настоящее время имеет тенденцию к более теплым температурам.

Более того, исследователи полагают, что знание того, насколько неприветливо холодной может быть Земля, позволит ученым отслеживать аномальные периоды тепла на планете.

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