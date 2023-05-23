Пекло на Землі існує, і воно знаходиться в Росії: температура в цій населеній точці досягає -71,2 °C

Наша планета може бути напрочуд холодною та непривітною, і в деяких таких надзвичайно холодних місцях постійно живуть люди.

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Наша планета може бути напрочуд красивою і привітною, але також Земля цілком здатна ставати надзвичайно холодною і відштовхувати, принаймні, у деяких своїх точках, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зібрали відомості про надзвичайно високі температури, зафіксовані у різних куточках нашої планети, та місця з колосально непривітним кліматом, де все ще живуть люди.

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Найхолодніше місце на Землі

На крижаному плато у східній Антарктиді температура повітря може досягати рекордних -98 °C, що автоматично робить його найхолоднішим місцем на планеті.

Дослідники виявили це, повторно вивчаючи супутникові дані, зібрані над гребенем Антарктичного крижаного щита, температура якого раніше досягала -93°C. Однак новий аналіз показав, що насправді температура опускалася ще нижче.

На думку вчених, основним фактором, що викликає ці низькі температури, виявилися ясні умови та надзвичайно сухе повітря (волога може затримувати тепло у повітрі). За словами старшого наукового співробітника Національного центру даних зі снігу та льоду в Університеті Колорадо-Боулдер, Теда Скамоса, обидві ці умови повинні зберігатися щонайменше кілька днів, щоб температура опустилася до рекордних -93°C.

Вчені також припускають, що, певно, це максимальна межа, до якої може опуститись температура на нашій планеті.

Найнижча зафіксована раніше температура

До того, як 10 серпня 2010 року на Східно-Антарктичному плато було встановлено рекордно низькі температури, дослідницька станція Схід, розташована за 1301 км від географічного Південного полюса в Антарктиді, утримувала світовий рекорд найнижчих температур. Протягом 10 років у південній півкулі 1983 року фіксувалася температура — 89,2°C.

Найхолодніше постійно населене місце Землі

Село Оймякон розташоване у Східному Сибіру і відоме як найхолодніше постійно населене місце Землі. Його назва перекладається як "вода, що не замерзає" і з'явилося через термальне джерело, розташоване поблизу.

Спочатку місто було місцем для оленярів, які приводили до джерела своєї зграї. Середні зимові температури у цьому селі тримаються на рівні -50°C, проте найхолодніший день в історії був зафіксований у 1924 році, коли температура тут опустилася до -71,2°C.

Найнижча температура зареєстрована у північній півкулі

22 грудня 1991 року у серці Полярного кола, серед Гренландського крижаного щита, метеостанція зафіксувала найнижчу температуру в північній півкулі, яка того дня на метеостанції Клінк досягла рекордних -69,6°C.

Найхолодніше місто у світі

Статус найхолоднішого міста у світі офіційно дістався Якутську. 18 січня 2023 року сибірське місто побило новий рекорд, коли температура тут опустилася до -62,2°C. Крім того, розташоване всього за 450 км на південь від Полярного кола, це місто також є найбільшим містом, коли-небудь побудованим на постійно мерзлому ґрунті або вічній мерзлоті.

Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована в Якутську, була встановлена 25 лютого 1891, коли було досягнуто мінімум мінус -64,4°C.

Статус найхолоднішого міста у світі офіційно дістався Якутську Фото: Getty Images

Екстремальний холод та зміни клімату

За словами кліматолога з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень Говарда Даймонда, вивчення екстремальних температур може допомогти краще зрозуміти земну систему загалом. Зокрема, екстремально низькі температури можуть допомогти вченим зрозуміти, як клімат нині має тенденцію до тепліших температур.

Ба більше, дослідники вважають, що знання того, наскільки непривітно холодною може бути Земля, дозволить вченим відстежувати аномальні періоди тепла на планеті.

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