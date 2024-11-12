У вічній мерзлоті Сибіру відкривається дедалі більше "Врат у пекло": по два "бездонні" провали на рік (фото)

З 2014 року в російській частині Арктики з'являються воронки, які буквально вибухають на поверхні.

Близько 10 років тому в російській частині Арктики з'явився перший провал завширшки в сотні метрів, який йшов у чорнильну безодню. Провал оточували величезні брили ґрунту і льоду, що вказувало на потужний вибух глибоко під землею, пише CNN.

Але вже з 2014 року кількість таких кратерів зросла до 20, усіявши віддалені райони півострова Ямал і Гидан на північному заході Сибіру. Останній такий провал було виявлено там у серпні.

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Протягом усього цього часу вчені не могли пояснити процес появи таких провалів у вічній мерзлоті. З'являлися гіпотези про удари метеоритами і навіть візити інопланетян.

Тепер же команда з фізиків, інженерів та інших експертів заявляє, що нарешті розгадала таємницю "пекельних воріт". Висновки групи вказують на те, що дірки з'являються внаслідок антропогенної зміни клімату та специфічної геології регіону.

Гігантські дірки продовжують з'являтися у вічній мерзлоті Сибіру Фото: Igor Bogoyavlensky

Заведено вважати, що такі кратери утворюються, коли гази, спіймані в пастку під поверхнею тундри, скупчуються під землею, внаслідок чого на поверхні утворюється пагорб. Коли ж тиск знизу досягає свого максимуму, пагорб вибухає і викидає гази, найчастіше це метан.

Але предметом суперечок залишалося те, як саме наростає тиск, і звідки береться газ.

Дехто називає такі воронки майже "бездонними" Фото: Igor Bogoyavlensky

Авторка дослідження інженер-хімік з Кембридзького університету Ана Моргадо розповіла, що її команда підійшла до розв'язання проблеми, як до детективної роботи. Спочатку команда розглянула можливість того, що вибухи можуть бути викликані хімічними реакціями, але цю можливість швидко відхилили.

"У нас не було доказів того, що ці вибухи можуть бути якось пов'язані з хімічним горінням", — каже Моргадо.

Залишався лише варіант із фізичним тиском, як у перекачаних шинах.

Ключ до розгадки ховався в складній геології цієї конкретної ділянки в Сибіру.

За словами вчених, під землею ховається величезний пласт вічної мерзлоти — нагромадження ґрунту, каміння й опадів, які утримує лід. Під ним залягає шар "метанових гідратів", твердої форми метану. Між ними знаходяться незвичайні кишені завтовшки майже в метр із дуже солоною водою, яка не замерзає.

Потепління на планеті призводить до того, що верхній шар ґрунту розмерзається, змушуючи талу воду просочуватися через вічну мерзлоту в кишені з солоним шаром. Проблема полягає в тому, що для додаткових порцій води в кишенях не вистачає місця, тому вони розбухають і тиск збільшується. На поверхні земля починає тріскатися, що спричиняє скидання тиску та пошкоджує метанові гідрати. Саме це, зрештою, спричиняє вибуховий викид газу.

Також дослідження показало, що весь цей процес може тривати десятиліття, поки не станеться вибух.

Нагадаємо, "Врата пекла" на північному сході Росії "розкриваються" на 30 м на рік. Ця сибірська вирва вже сягнула 100 метрів у глибину і близько 1 кілометра в довжину, але з кожним роком продовжує лише збільшуватися.