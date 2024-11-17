Пресная вода исчезает с большой скоростью: ученые из NASA бьют тревогу из-за новых данных

С момента начала глобального потепления, Земля прошла через ряд серьезных климатических бед, влияющих на доступ к пресной воде. Однако недавно ученые выяснили, что эта тенденция лишь ускоряется, уже унеся с собой гигантские ее запасы.

Последние спутниковые данные, проанализированные NASA и немецкими исследователями, свидетельствуют о значительном сокращении запасов пресной воды на Земле, продолжающемся с мая 2014 года. Как сообщается в отчете, ученые выявили ежегодное сокращение запасов пресной воды на 1208 кубических километров в период с 2015 по 2023 год по сравнению со средними показателями за период с 2002 по 2014 год, пишет ScienceDaily.

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Эта потеря пресной воды равна объему озера Эри, чертвертого в системе Великих озер, в два с половиной раза, что означает резкое изменение глобальной доступности к ней на планете. Выводы были сделаны учеными на основе данных со спутников GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), которые измеряют изменения гравитации Земли для оценки изменений массы воды. Засухи, усилившиеся в результате глобального потепления, и широкомасштабная добыча подземных вод для нужд сельского хозяйства и городского хозяйства считаются основными факторами, способствующими этому снижению, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Surveys in Geophysics.

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Устойчивая тенденция началась с сильной засухи в Бразилии, за которой последовали значительные засухи на многих континентах. Гидролог Мэтью Роделл из Центра космических полетов имени Годдарда в NASA и его коллеги, связывают эту проблему с влиянием глобального потепления на характер осадков и испарения. Исследователи заметили, что во время обильных осадков повышенная влажность атмосферы, вызванная потеплением, часто приводит к поверхностному стоку, а не к пополнению запасов грунтовых вод.

Метеоролог Майкл Босилович подчеркнул, что интенсивные дожди не смягчают длительные засушливые периоды, в результате чего почвы уплотняются и теряют способность впитывать воду. Более того, возросшая вместимость атмосферы для водяного пара усугубляет засухи, усиливая испарение. Остается неясным, восстановятся ли мировые запасы пресной воды до уровня, существовавшего до 2015 года. Сюзанна Верт, гидролог из Вирджинского технологического института, предостерегла от чрезмерного приписывания этих изменений исключительно глобальному потеплению из-за неопределенности, присущей климатическим моделям. Тем не менее, связь между потеплением на Земле и гидрологическим стрессом кажется все более реальной, поскольку 13 из 30 наиболее сильных засух, отслеженных GRACE, произошли с 2015 г. В 2024 г.

Организация Объединенных Наций сообщила, что нехватка воды на планете серьезно усугубляет такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности, бедность и болезни в регионах, зависящих лишь от загрязненных ее источников. Эти кризисы подчеркивают острую необходимость устойчивого управления водными ресурсами в условиях меняющегося климата, отметили авторы.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

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