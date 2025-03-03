Нас ждут большие проблемы: самое мощное океаническое течение в мире замедляется

Антарктическое циркумполярное течение помогает контролировать климат, включая распределение тепла, углекислого газа и питательных веществ в океанах.

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Ученые выяснили, что таяние льдов, окружающих Антарктиду, заставляет самое мощное океаническое течение в мире, Антарктическое циркумполярное течение (AЦТ) замедлять свое движение. Это может привести к еще большему уровню глобального потепления, повысить уровень мирового океана и изменить температуру в океанах, а также морские экосистемы. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters, пишет Interesting Engineering.

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Ученые пришли к выводу, что если не снизить уровень выброса углерода в атмосферу, то АЦТ может замедлиться на 20% к 2050 году. Таяние льдов увеличивает количество пресной воды в океане, что приводит к изменению солености воды и циркуляции течения, которое проходит через все меридианы Земли.

Авторы исследования говорят, что Антарктическое циркумполярное течение выйдет из строя, то есть еще больше замедлится, то это приведет к более сильному изменению климата на планете с более экстремальными явлениями в определенных регионах. Глобальное потепление только ускорится из-за снижения способности океана действовать как поглотитель углерода.

АЦТ играет важную роль в движении мирового океана, выступая в качестве "конвейера", который поддерживает движение воды между Атлантическим, Тихим и Индийским океанами. Это течение помогает контролировать климат, включая распределение тепла, углекислого газа и питательных веществ в океанах.

АЦТ более чем в четыре раза мощнее, чем течение Гольфстрим. Поэтому оно в значительной степени контролирует миграцию ряда морских видов через мировой океан. Если течение будет дальше замедляться, то это значит, что в воды Антарктики попадут виды, которые могут разрушить местные морские экосистемы. Это в свою очередь может негативно повлиять на популяцию пингвинов в Антарктиде.

Новые данные противоречат более ранним исследованиям, в которых говорилось, что AЦТ ускоряется из-за изменения глобальной температуры. Ученые говорят, что большие объемы пресной воды от тающих льдов снижают соленость океана, что ослабляет процесс, который заставляет холодную, плотную воду опускаться и циркулировать. Это ключевой механизм, который лежит в основе Антарктического циркумполярного течения.

По словам ученых, предел повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, который мог бы не так сильно влиять на изменение климат, уже достигнут. Даже снижение уровня выбросов углерода не может остановить дальнейшее повышение температуры и вероятно, станет еще жарче.

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