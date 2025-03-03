На нас чекають великі проблеми: найпотужніша океанічна течія у світі сповільнюється

Антарктична циркумполярна течія допомагає контролювати клімат, включно з розподілом тепла, вуглекислого газу і поживних речовин в океанах.

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Учені з'ясували, що танення льодів, що оточують Антарктиду, змушує найпотужнішу океанічну те чію у світі, Антарктичну циркумполярну течію (АЦПТ) сповільнювати свій рух. Це може призвести до ще більшого рівня глобального потепління, підвищити рівень світового океану і змінити температуру в океанах, а також морські екосистеми. Дослідження опубліковано в журналі Environmental Research Letters, пише Interesting Engineering.

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Вчені дійшли висновку, що якщо не знизити рівень викиду вуглецю в атмосферу, то АЦТ може сповільнитися на 20% до 2050 року. Танення льодів збільшує кількість прісної води в океані, що призводить до зміни солоності води і циркуляції течії, яка проходить через усі меридіани Землі.

Автори дослідження кажуть, що Антарктична циркумполярна течія вийде з ладу, тобто ще більше сповільниться, то це призведе до більш сильної зміни клімату на планеті з більш екстремальними явищами в певних регіонах. Глобальне потепління тільки прискориться через зниження здатності океану діяти як поглинач вуглецю.

АЦТ відіграє важливу роль у русі світового океану, виступаючи в ролі "конвеєра", який підтримує рух води між Атлантичним, Тихим та Індійським океанами. Ця течія допомагає контролювати клімат, включно з розподілом тепла, вуглекислого газу та поживних речовин в океанах.

АЦТ більш ніж у чотири рази потужніша, ніж течія Гольфстрім. Тому вона значною мірою контролює міграцію низки морських видів через світовий океан. Якщо течія буде далі сповільнюватися, то це означає, що у води Антарктики потраплять види, які можуть зруйнувати місцеві морські екосистеми. Це своєю чергою може негативно вплинути на популяцію пінгвінів в Антарктиді.

Нові дані суперечать більш раннім дослідженням, у яких йшлося про те, що АЦТ прискорюється через зміну глобальної температури. Вчені кажуть, що великі обсяги прісної води від льодів, що тануть, знижують солоність океану, що послаблює процес, який змушує холодну, щільну воду опускатися і циркулювати. Це ключовий механізм, який лежить в основі Антарктичної циркумполярної течії.

За словами вчених, межі підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія, яка могла б не так сильно впливати на зміну клімату, вже досягнуто. Навіть зниження рівня викидів вуглецю не може зупинити подальше підвищення температури і, ймовірно, стане ще спекотніше.

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