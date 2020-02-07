Океан ускоряется. Ученые выяснили, что океанические течения становятся все быстрее

Ускорение происходит по всему земному шару

Ученые выяснили, что океанические течения начали двигаться быстрее, чем два десятилетия назад. Об этом сообщает Live Science.

По словам исследователей, такое ускорение происходит по всему земному шару, с наиболее заметным эффектом в тропических широтах. Увеличивается скорость течение не только на поверхности океана, но и достигает глубины в 2 тыс. метров.

"Величина и степень ускорения океанических течений, которые мы обнаружили во всем глобальном океане и на глубине 2 тыс. метров, были довольно удивительными. Несмотря на то, что мы ожидали реакции на усиление ветров за последние два десятилетия, ускорение оказалось неожиданно выше, и вероятно, вызвано глобальным изменением климата", – заявила океанограф из Института океанографии им. Скриппса, соавтор исследования Джанет Спринталл.

Так, ученые выяснили, что ветры над океаном усиливаются со скоростью 1,9% за десятилетие. Усиление ветра переносит энергию на поверхность океана, а затем и в более глубокие воды. В 76% верхнего слоя океана наблюдается увеличение кинетической энергии с 1990-х годов. В целом, скорость океанических течений с начала 1990-х годов увеличивалась примерно на 5% за каждое десятилетие.

Ускорение удалось обнаружить не сразу, так как океанические течения движутся медленно, говорит соавтор Майкл Макфаден из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Например, южный экваториальный поток в Тихом океане движется со скоростью всего в 1,6 км/ч. Но учитывая огромное количество воды в движении, требуется значительно количество энергии для создания этого ускорения.

Такие изменения слишком масштабны для естественных причин, скорее всего, глобальное потепление является виновником происходящего.

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