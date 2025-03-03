На Землі 15 млн років тому різко впав рівень моря: куди поділася вся вода

Дослідники знайшли в минулому нашої планети дуже незвичайний період.

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У наші дні спостерігається швидкий підйом рівня моря у світі, що зумовлено таненням льодовиків, яке викликане зміною клімату, а також тепловим розширенням морської води, пише LiveScience.

Але рівень моря змінюється протягом мільйонів років, оскільки геологічні процеси перекроюють форму океанічних басейнів Землі.

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Команда вчених вирішила розібратися в тому, що відбувалося в період від 15 до 6 млн років тому, коли формування океанічної кори скоротилося на 35%. Таке уповільнення у формуванні кори призвело до поглиблення океанічних басейнів.

У рамках дослідження вчені склали різні початкові умови для площі та віку океанічної кори, а також швидкості її руйнування, розрахувавши, що давнє сповільнення розширення морського дна призвело б до падіння рівня моря на 26-32 метри. Цю кількість можна порівняти зі зміною рівня моря, яка відбулася б сьогодні, якби весь Східно-Антарктичний крижаний щит (найбільший крижаний щит Землі) розтанув, але у зворотному порядку.

Крім того, дослідники підрахували, що тепло, яке надходило до океану з гарячої мантії під ним, зменшилося б приблизно на 8% загалом з 15 млн до 6 млн років тому, з ще більшим падінням (35%) гідротермального потоку поблизу океанічних хребтів. Вони припускають, що це падіння могло спричинити значні зміни в хімії океану.

У попередній роботі деякі з тих самих дослідників припустили, що уповільнення утворення кори на 35% могло призвести до зниження вулканічних викидів парникових газів і, таким чином, до глобального похолодання в той самий період. Якби це зниження відбулося, рівень моря міг би впасти ще більш ніж на 60 метрів завдяки тепловому стисненню морської води та більшій кількості води, утримуваної континентальними крижаними щитами.

У прибережних шарах гірських порід є лише обмежені свідчення змін рівня моря за останні 15 млн років. Проте нові розрахунки узгоджуються з інтерпретаціями наявних даних стратиграфії послідовностей, зібраних у прибережній зоні Нью-Джерсі та на шельфі Нової Шотландії, кажуть дослідники.

Хоча це не перше дослідження, що оцінює минулі зміни рівня моря на основі швидкостей зсуву тектонічних плит, воно охоплює пізніший період із вищою роздільною здатністю та з більшою статистичною вірогідністю.

Нагадаємо, на Землі знайдено сліди стародавніх океанів із магми, глибиною в сотні кілометрів. Геологи знайшли сліди стародавнього океану з магми у вулканічних породах на поверхні Землі.