На Землі знайдено сліди давніх океанів із магми, глибиною сотні кілометрів

Геологи знайшли сліди давнього океану з магми у вулканічних породах на поверхні Землі.

На початку історії Землі, 4,5 млрд років тому, у перші 50 млн років на поверхні планети панували океани з магми. Потім вони охолонули і кристалізувалися в тверду породу. Вважалося, що знайти свідчення цих океанів на поверхні практично неможливо, але вченим вдалося виявити їх у гірських породах, яким 3,7 млрд років, на півдні Гренландії. Тепер геологи запитують, чи була це випадковість, чи подібні докази можна знайти і в інших місцях планети, повідомляє SciTechDaily.

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Земля сформувалася внаслідок зіткнень з іншими планетними об'єктами. У результаті утворилося стільки енергії, що земна кора і майже вся мантія розплавилися і з'явилися океани з магми, завглибшки кілька сотень кілометрів.

[ + – ] Океани з магми, що покривають поверхню давньої Землі Фото: Forbes

Складні пошуки

Згодом Земля охолоджувалась й океани з магми кристалізувалися і затверділи. Вулканічні гази, які виходили з океанів, що охолоджуються, можливо, відіграли важливу роль у створенні атмосфери на Землі.

Знайти свідчення ранніх магматичних океанів дуже складно. Але їхні сліди все ще можуть бути глибоко під Землею, що ускладнює процес дослідження, говорить Гелен М. Вільямс із Кембриджського університету. Учені вирішили знайти сліди ранніх океанів із магми у вулканічних породах на півдні Гренландії, вік яких становить від 3,7 до 3,8 млрд років.

[ + – ] Земля складається з внутрішнього ядра, зовнішнього ядра, нижньої мантії, верхньої мантії та кори. Фото: SciTechDaily

Свідчення стародавнього минулого Землі

"Ми виявили унікальні ознаки ізотопу заліза. Вони показали, що породи сформувалися глибоко в мантії Землі десь на глибині більш ніж 700 км. Там і мали знаходитися мінерали, які утворилися під час кристалізації океанів з магми", — говорить Вільямс.

За словами геологів, вони виявили одні з перших доказів наявності кристалів океанів із магми в породах на поверхні Землі. Тепер залишається дізнатися, чи є подібні свідчення в інших вулканічних породах по всьому світу, чи вченим просто пощастило.

"Ми вважаємо, що потрібно шукати в "гарячих точках" вулканічної активності, наприклад, на Гаваях чи в Ісландії. Можливо, ми знайдемо ще подібні докази", — каже Вільямс.

Нагадуємо, що рання атмосфера на Землі була густою і токсичною, як на Венері, а також про те, що на думку вчених Земля витратила 500 млн років, створюючи і пожираючи континенти.

Фокус писав про те, що вчені дали відповідь на питання, чому рання Земля не замерзла, і про те, що вчені з'ясували точний час, коли Земля стала придатною для життя.