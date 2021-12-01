На Земле найдены следы древних океанов из магмы, глубиной в сотни километров

Геологи нашли следы древнего океана из магмы в вулканических породах на поверхности Земли.

В начале истории Земли, 4,5 млрд лет назад, в первые 50 млн лет на поверхности планеты царили океаны из магмы. Потом они остыли и кристаллизировались в твердую породу. Считалось, что найти свидетельства этих океанов на поверхности практически невозможно, но ученым удалось их обнаружить в горных породах, которым 3,7 млрд лет, на юге Гренландии. Теперь геологи задаются вопросом была ли это случайность или подобные доказательства можно найти и в других местах планеты, сообщает SciTechDaily.

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Земля сформировалась в результате столкновений с другими планетными объектами. В итоге, образовалось столько энергии, что земная кора и почти вся мантия расплавились и появились океаны из магмы, глубиной в несколько сотен километров.

[ + – ] Океаны из магмы, покрывающие поверхность древней Земли Фото: Forbes

Сложные поиски

Со временем Земля охлаждалась и океаны из магмы кристаллизовались и затвердели. Вулканические газы, которые выходили из охлаждающихся океанов, возможно, сыграли важную роль в создании атмосферы на Земле.

Найти свидетельства ранних магматических океанов очень сложно. Но их следы все еще могут находится глубоко под Землей, что усложняет процесс исследования, говорит Хелен М. Уильямс из Кембриджского университета. Ученые решили найти следы ранних океанов из магмы в вулканических породах на юге Гренландии, возраст которых составляет от 3,7 до 3,8 млрд лет.

[ + – ] Земля состоит из внутреннего ядра, внешнего ядра, нижней мантии, верхней мантии и коры. Фото: SciTechDaily

Свидетельства древнего прошлого Земли

"Мы обнаружили уникальные признаки изотопа железа. Они показали, что породы сформировались глубоко в мантии Земли где-то на глубине в более чем 700 км. Там и должны были находится минералы, которые образовались во время кристаллизации океанов из магмы’, — говорит Уильямс.

По словам геологов, они обнаружили одни из первых прямых доказательств наличия кристаллов океанов из магмы в породах на поверхности Земли. Теперь остается узнать, есть ли подобные свидетельства в других вулканических породах по всему миру, или же ученым просто повезло.

"Мы считаем, что нужно искать в "горячих точках" вулканической активности, например, на Гаваях или в Исландии. Возможно мы найдем еще подобные доказательства", — говорит Уильямс.

Напоминаем, что ранняя атмосфера на Земле была густой и токсичной, как на Венере, а также о том, что по мнению ученых Земля потратила 500 млн лет создавая и пожирая континенты.

Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вопрос, почему ранняя Земля не замерзла, и о том, что ученые выяснили точное время, когда Земля стала пригодной для жизни.