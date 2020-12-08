Земля потратила 500 млн лет создавая и пожирая континенты, – ученые

Исследователи считают, что первые континенты проложили путь для появления тектонических плит.

Новое исследование показывает, что когда Земля была совсем молодой, она породила множество новых континентов, а затем поглотила их все, оставив лишь несколько следов. Об этом сообщает LiveScience.

Исследователи предполагают, что первые континенты появлялись и исчезали очень быстро, но проложили путь к твердым континента, что в конечном итоге привело к возникновению тектонических плит.

"Наши результаты показывают, что континенты были слабыми и склонными к разрушению в зародыше примерно 4-4,5 млрд лет назад, а затем постепенно дифференцировались и стали жесткими в течение следующего миллиарда лет, чтобы сформировать основу наших современных континентов", – говорит ведущий автор исследования из Университета Монаша Фабио Капитанио.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы узнать взаимодействие горных пород и магмы в земной коре. Моделирование показало, что самые ранние континенты сформировались из частей верхней мантии – части планеты, находящейся немного ниже коры. Жидкая мантия достигала поверхности через гигантские извержения вулканов.

Также известно, что континенты периода Катархей (4-4,6 млрд лет назад) были слабыми и склонными к разрушению. Кора Катархея была горячее и тоньше, а также располагалась на более мягкой верхней мантии.

Между новыми континентами образовывались огромные разломы, через которые просачивалась магма, затапливая зарождавшиеся континенты. Молодые и еще до конца не сформировавшиеся континенты в итоге, погружались в мантию. Тем временем новые континенты образовывались из магмы поверх уже погребенных.

К тому времени, когда начался геологический период Архей (2,5-4 млрд лет назад) первоначальная кора была почти полностью заменена зародышами современных континентов.

По словам ученых, континенты Катархея сделали возможным появление более поздних и стабильных континентов. Поглощение ранних континентов сделало области мантии более сухими и прочными, сформировав основу для безопасного роста нынешних континентов.

Такой сценарий объясняет, как возникли современные тектонические плиты, имеющие более прочный фундамент и устойчивые в структурном отношении континенты. Модель также показывает, что некоторые части ранних континентов остались на поверхности, образуя устойчивые "корни" в коре. Эти образования существуют и сегодня, они известны как древние платформы или кратоны. Например, Лаврентия или Канадская платформа является основой Северной Америки и большей части центральной Канады и Гренландии.

Кроме этого, появление континентов в конце Катархея также помогло развиться жизни на Земле. Некоторые из необходимых элементов попали в атмосферу и океаны, обеспечивая питательные вещества для появившихся позже форм жизни.