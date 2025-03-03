На Земле 15 млн лет назад резко упал уровень моря: куда подевалась вся вода

Исследователи нашли в прошлом нашей планеты очень необычный период.

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В наши дни наблюдается быстрый подъем уровня моря в мире, что обусловлено таянием ледников, которое вызвано изменением климата, а также тепловым расширением морской воды, пишет LiveScience.

Но уровень моря меняется на протяжении миллионов лет, так как геологические процессы перекраивают форму океанических бассейнов Земли.

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Команда ученых решила разобраться в том, что происходило в период от 15 до 6 млн лет назад, когда формирование океанической коры сократилось на 35%. Такое замедление в формировании коры привело к углублению океанических бассейнов.

В рамках исследования ученые составили разные начальные условия для площади и возраста океанической коры, а также скорости ее разрушения, рассчитав, что древнее замедление расширения морского дна привело бы к падению уровня моря на 26–32 метра. Это количество сопоставимо с изменением уровня моря, которое произошло бы сегодня, если бы весь Восточно-Антарктический ледяной щит (крупнейший ледяной щит Земли) растаял, но в обратном порядке.

Кроме того, исследователи подсчитали, что тепло, поступающее в океан из горячей мантии под ним, уменьшилось бы примерно на 8% в целом с 15 млн до 6 млн лет назад, с еще большим падением (35%) гидротермального потока вблизи океанических хребтов. Они предполагают, что это падение могло вызвать значительные изменения в химии океана.

В предыдущей работе некоторые из тех же исследователей предположили, что замедление образования коры на 35% могло привести к снижению вулканических выбросов парниковых газов и, таким образом, к глобальному похолоданию в тот же период. Если бы это снижение произошло, уровень моря мог бы упасть еще более чем на 60 метров благодаря тепловому сжатию морской воды и большему количеству воды, удерживаемой континентальными ледяными щитами.

В прибрежных слоях горных пород имеются лишь ограниченные свидетельства изменений уровня моря за последние 15 млн лет. Тем не менее, новые расчеты согласуются с интерпретациями существующих данных стратиграфии последовательностей, собранных в прибрежной зоне Нью-Джерси и на шельфе Новой Шотландии, говорят исследователи.

Хотя это не первое исследование, оценивающее прошлые изменения уровня моря на основе скоростей смещения тектонических плит, оно охватывает более поздний период с более высоким разрешением и с большей статистической достоверностью.

Напомним, на Земле найдены следы древних океанов из магмы, глубиной в сотни километров. Геологи нашли следы древнего океана из магмы в вулканических породах на поверхности Земли.