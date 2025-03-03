Извержение супервулкана на Земле не станет концом света: но помучиться придется

Исследователи смоделировали последствия суперизвержения, основываясь на катаклизмах в прошлом.

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Климатологи давно считали, что извержение супервулкана, которое способно изменить атмосферу Земли, может уничтожить значительную часть жизни на планете. Но новое исследования показало, что последствия будут не станут концом света, каким мы его представляем, но жить на Земле будет очень плохо, пишет Gizmodo.

Такое исследование провели группа ученых-экологов из Университета Сент-Эндрюс. Они изучили ледяные керны, которые были взяты из Гренландии и Антарктиды, а также осадочные породы вблизи экватора в Тихом океане.

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В образцах ученые обнаружили частички пепла, которые залегали в слоях, связанных с периодом суперизвержения Лос-Чокойос, которое случилось в месте, которое в наши дни известно как кальдера Атитлан в Гватемале. Геологи утверждают, что это извержение произошло 79 500 лет назад.

В недавнем прошлом самое мощное извержение произошло 12 июня 1991 года, когда когда филиппинская гора Пинатубо наконец-то взорвалась после месяцев землетрясений и медленного просачивания магмы наверх. Образовавшееся облако пепла достигло высоты 35 км, а в атмосферу попало 20 млн тонн серы. Это привело к тому, что глобальная температура упала на 0,5 градуса по Цельсию с 1991 по 1993 год.

Также в результате извержения даже форма самой горы была необратимо изменена, там появилась кальдера диаметром 2,5 км.

Поскольку признаки извержения были обнаружены на ранней стадии, тысячи людей смогли покинуть этот район заранее, а коммерческие авиаперевозки огибали регион. Тем не менее, сила была настолько огромной, что ущерб в размере 100 млн долларов был нанесен самолетам, летевшим в сотнях километров.

Это извержение получило всего 6 баллов по индексу вулканической эксплозивности. В это же время, извержение Лос-Чокойос получило оценку 8, это самый низкий проходной балл в список суперизвержений.

Извержение Лос-Чокойос оказало охлаждающий эффект, который длился от 10 до 20 лет, что далеко от наихудшего сценария, где похолодание может длить 1 тыс. лет и дольше. Вероятно, суперизвержение привело к формированию большего количества морского льда, но все вернулось в норму примерно через 30 лет.

Это извержение произошло еще до появления письменности или даже устной речи, но современные люди уже родили в то время по Земле. Учитывая, что мы все еще здесь, похоже, что Homo sapiens и многие другие виды способны пережить такие типы катастрофических событий. К счастью, нам, скорее всего, не придется выяснять это самостоятельно, поскольку суперизвержения редки. Последнее известное из них произошло 25 500 лет назад в Новой Зеландии, это событие известно как извержение Оруануи.

"Наши результаты улучшают наше понимание того, насколько устойчивым может быть климат к выбросам стратосферного сульфата в масштабах суперизвержения", — говорит научный сотрудник Университета Сент-Эндрюс, которая руководила исследованием Хелен Иннес.

Напомним, мир не готов к разрушительному извержению супервулкана Йеллоустоун, и все же это может произойти. Последние несколько лет ученые то и дело изучают один из самых крупных супервулканов в мире, чтобы понять, насколько вероятным может стать его извержение в ближайшее время — прогнозы неутешительны.