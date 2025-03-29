Жизнь на Земле изменится навсегда: грибы, необходимые для ее процветания, на грани вымирания

Под лесной подстилкой круглые сутки бесшумно работает сложная сеть, поддерживающая экосистемы и жизнь так, что это часто остается незамеченным. Грибы, к которым относятся дрожжи и плесень, являются незаменимыми участниками круговорота питательных веществ, здоровья растений и самой жизни. Теперь эти важнейшие союзники всего живого оказались в опасности.

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Об этом пишет GMA News Online.

Международный союз охраны природы (МСОП) недавно обратил внимание на эту серьезную проблему, проведя оценку 1300 видов грибов и обнаружив, что почти треть из них, а именно 411 видов, находится под угрозой исчезновения. Кэролайн Поллок, старший координатор программ в отделе Красной книги МСОП, подчеркнула: "Грибы имеют решающее значение для всего живого. Без них вся экосистема планеты может быстро разрушиться".

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Грибы служат природными утилизаторами, расщепляя сложные органические материалы до более простых соединений, тем самым облегчая доступ к питательным веществам для растений и других организмов. Помимо разложения, они формируют симбиотические отношения с растениями через такие структуры, как микоризы, улучшая поглощение воды и питательных веществ, что жизненно важно для роста растений и здоровья почвы.

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Кроме того, грибы вносят свой вклад в деятельность человека, участвуя в производстве антибиотиков, ферментации продуктов питания и напитков и даже в биоремедиации, направленной на очистку загрязненной окружающей среды.

Несмотря на свою значимость, грибы часто игнорируются в программах сохранения природы, которые традиционно сосредоточены на флоре и фауне. Это упущение особенно тревожно, если учесть, что из примерно 2,2-3,8 миллиона видов грибов идентифицирована лишь малая часть, в результате чего многие из них остаются неизученными и неохраняемыми.

Признавая этот пробел, мировыми организациями уже предпринимаются инициативы по повышению статуса грибов в природоохранной политике. Например, Великобритания и Чили предложили предоставить грибам такой же статус охраны окружающей среды, как животным и растениям, признавая их незаменимую роль в экосистемах.

Угрозы, с которыми сталкиваются грибы, многогранны. Потеря среды обитания в результате вырубки лесов, расширения сельского хозяйства и развития городов напрямую влияет на популяции грибов.

Загрязнение сельскохозяйственных стоков также вносит в экосистемы избыток азота и аммиака, нарушая хрупкий баланс, поддерживаемый грибами. Изменение климата еще больше усугубляет эти проблемы, изменяя условия окружающей среды, необходимые грибам для процветания.

Сокращение численности видов грибов представляет значительный риск для глобальных экосистем. Без их способности разлагать органические вещества будут накапливаться, что приведет к дисбалансу. Утрата микоризных связей ухудшит здоровье растений, что скажется на сельском хозяйстве и природных растительных сообществах. Исчезновение грибов также может помешать развитию медицины и промышленности, которые полагаются на их уникальные свойства.

Решение этих проблем требует согласованных усилий по включению грибов в систему охраны природы, проведения всесторонней оценки биоразнообразия грибов и принятия мер по смягчению последствий разрушения и загрязнения среды обитания. Признавая и защищая царство грибов, мы сохраняем сложную сеть жизни, которая зависит от этих замечательных организмов.

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