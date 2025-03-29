Життя на Землі зміниться назавжди: гриби, необхідні для його процвітання, на межі вимирання

Під лісовою підстилкою цілодобово безшумно працює складна мережа, що підтримує екосистеми та життя так, що це часто залишається непоміченим. Гриби, до яких належать дріжджі та пліснява, є незамінними учасниками кругообігу поживних речовин, здоров'я рослин і самого життя. Тепер ці найважливіші союзники всього живого опинилися в небезпеці.

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Про це пише GMA News Online.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) нещодавно звернув увагу на цю серйозну проблему, провівши оцінку 1300 видів грибів і виявивши, що майже третина з них, а саме 411 видів, перебуває під загрозою зникнення. Керолайн Поллок, старший координатор програм у відділі Червоної книги МСОП, наголосила: "Гриби мають вирішальне значення для всього живого. Без них уся екосистема планети може швидко зруйнуватися".

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Гриби слугують природними утилізаторами, розщеплюючи складні органічні матеріали до простіших сполук, тим самим полегшуючи доступ до поживних речовин для рослин та інших організмів. Крім розкладання, вони формують симбіотичні відносини з рослинами через такі структури, як мікоризи, покращуючи поглинання води і поживних речовин, що життєво важливо для росту рослин і здоров'я ґрунту.

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Крім того, гриби роблять свій внесок у діяльність людини, беручи участь у виробництві антибіотиків, ферментації харчових продуктів і напоїв і навіть у біоремедіації, спрямованій на очищення забрудненого довкілля.

Незважаючи на свою значущість, гриби часто ігноруються в програмах збереження природи, які традиційно зосереджені на флорі та фауні. Це упущення є особливо тривожним, якщо врахувати, що з приблизно 2,2-3,8 мільйона видів грибів ідентифіковано лише малу частину, унаслідок чого багато хто з них залишаються невивченими та неохоронюваними.

Визнаючи цю прогалину, світові організації вже здійснюють ініціативи щодо підвищення статусу грибів у природоохоронній політиці. Наприклад, Велика Британія і Чилі запропонували надати грибам такий самий статус охорони навколишнього середовища, як тваринам і рослинам, визнаючи їхню незамінну роль в екосистемах.

Загрози, з якими стикаються гриби, багатогранні. Втрата середовища проживання внаслідок вирубки лісів, розширення сільського господарства і розвитку міст безпосередньо впливає на популяції грибів.

Забруднення сільськогосподарських стоків також вносить в екосистеми надлишок азоту й аміаку, порушуючи крихкий баланс, підтримуваний грибами. Зміна клімату ще більше посилює ці проблеми, змінюючи умови навколишнього середовища, необхідні грибам для процвітання.

Скорочення чисельності видів грибів становить значний ризик для глобальних екосистем. Без їхньої здатності розкладати органічні речовини будуть накопичуватися, що призведе до дисбалансу. Втрата мікоризних зв'язків погіршить здоров'я рослин, що позначиться на сільському господарстві та природних рослинних спільнотах. Зникнення грибів також може стати на заваді розвитку медицини та промисловості, які покладаються на їхні унікальні властивості.

Розв'язання цих проблем вимагає узгоджених зусиль щодо включення грибів до системи охорони природи, проведення всебічної оцінки біорізноманіття грибів та вжиття заходів для пом'якшення наслідків руйнації та забруднення середовища проживання. Визнаючи і захищаючи царство грибів, ми зберігаємо складну мережу життя, яка залежить від цих чудових організмів.

Раніше Фокус писав про бразильський гриб, який муміфікує своїх жертв. Цей новий вид перетворює жертву на мумію, наповнену соком, а потім з її тіла проростає дивовижне стебло пурпурного кольору.

Також Фокус писав про плани вчених будувати вогнестійкі стіни будівель, виготовлені з грибів. Гриби потрібні не тільки для наповнення нашого шлунка — скоро вони зможуть захистити ваш будинок від пожежі, завдяки новій незвичайній розробці вчених.