Ризикуємо залишитися без їжі та повітря: мікропластик почав "душити" рослини по всьому світу

Рослини, що оточують нас усюди, відіграють набагато важливішу роль у нашому виживанні, ніж вважають деякі. Нещодавно вчені з'ясували, що забруднення мікропластиком може поставити їхнє і наше виживання під загрозу, вдаривши в найвразливіше місце.

Ось уже яке десятиліття підступний і небезпечний порушник вплітає себе в кожний аспект нашого життя, починаючи від довкілля і закінчуючи самим нашим організмом. Мова, звісно ж, іде про мікропластик. Ці найдрібніші частинки пластику, найчастіше розміром менше за піщинку, було виявлено в найнесподіваніших місцях — від глибин океанів до вершин гір, і, що викликає тривогу, в тканинах живих організмів, і нещодавно вчені з'ясували, що вони набагато небезпечніші, пише Futurism.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, розкрило тривожний аспект такого забруднення. Міжнародна група вчених провела комплексний аналіз, узагальнивши дані 157 досліджень, щоб зрозуміти, як мікропластик впливає на життя рослин.

Результати дослідження показали, що повсюдне поширення мікропластику знижує здатність рослин до фотосинтезу — фундаментального процесу, за допомогою якого вони перетворюють сонячне світло на енергію. Це порушення може призвести до зниження ефективності фотосинтезу приблизно на 7-12 відсотків у різних екосистемах, включно з наземними, морськими та прісноводними середовищами.

Наслідки такого зниження дуже серйозні, і не в останню чергу для людства. Основні сільськогосподарські культури, такі як пшениця, рис і кукурудза, можуть втратити врожайність у межах від 4 до 14 відсотків. Таке зниження продуктивності являє собою значну загрозу для глобальної продовольчої безпеки, потенційно зачіпаючи сотні мільйонів людей, для яких ці культури є основою харчування.

Крім того, не омине стороною і морську харчову мережу: зниження фотосинтетичної активності водних рослин і водоростей може призвести до скорочення популяції риби та морепродуктів на 7 %, що порушить життєдіяльність спільнот, які залежать від цих ресурсів.

Нарешті, втрата великої кількості рослинності не найкращим чином позначиться і на якості повітря, адже наші маленькі зелені друзі переробляють величезну кількість відходів у ньому, по суті фільтруючи його для нас.

Механізми, за допомогою яких мікропластик перешкоджає фотосинтезу, багатогранні, заявили вчені. У ґрунті ці частинки можуть перешкоджати здатності коріння поглинати воду і поживні речовини, що призводить до зниження вироблення хлорофілу — зеленого пігменту, необхідного для уловлювання світлової енергії.

У водних системах мікропластик може прилипати до поверхні водоростей, блокуючи сонячне світло і перешкоджаючи їхньому росту. Крім того, ці частинки часто містять токсичні речовини, які можуть викликати додатковий стрес у рослин, посилюючи зниження ефективності фотосинтезу.

Хоча ці висновки викликають серйозну тривогу, важливо підходити до них з науковою точністю, нагадують автори. Вони визнають необхідність подальших досліджень для уточнення цих оцінок і повного розуміння масштабів впливу мікропластику на фізіологію рослин і врожайність.

Проте зростаюча кількість фактів підкреслює актуальність глобальних ініціатив, спрямованих на зниження рівня пластикового забруднення у світі. Здоров'я флори нашої планети нерозривно пов'язане з благополуччям людини, і для його збереження потрібні узгоджені зусилля політиків, промисловців і приватних осіб.

Поки вчені продовжують розбиратися у всіх тонкощах і складнощах забруднення мікропластиком довкілля, зрозуміло одне: розв'язання цієї проблеми — це не просто її збереження, це забезпечення стійкості наших продовольчих систем і, зрештою, нашого виживання.

