У тіло потрапляють тисячі шкідливих частинок: учені розповіли про небезпеку пакетів для фізрозчину

Внутрішньовенна інфузія щодня рятує тисячі життів по всьому світу і часом є єдиним виходом у критичних ситуаціях. Однак нещодавно вчені з'ясували, що під час цієї процедури в наш організм потрапляють небезпечні для здоров'я частинки.

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Мікропластик, фрагменти, що утворюються внаслідок розпаду більших пластикових виробів, проник практично в усі куточки нашого довкілля. Від океанських глибин до їжі на наших тарілках — ці крихітні частинки всюдисущі. Нещодавнє дослідження виявило новий і небезпечний шлях їх потрапляння в наш організм: через пакети для внутрішньовенних інфузій, які широко використовуються в медичних цілях, пише IFLScience.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Environment & Health, вивчали присутність мікропластику в сольових розчинах для внутрішньовенних інфузій. Дослідники проаналізували дві марки цих розчинів, які регулярно вводяться пацієнтам для гідратації та доставки ліків. Відфільтрувавши вміст пакетів для внутрішньовенних вливань, вони виявили частинки розміром від 1 до 62 мікрометрів.

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Ці частинки складалися переважно з поліпропілену — того ж матеріалу, з якого виготовляються самі пакети для внутрішньовенних вливань. Це свідчить про те, що мікропластик може потрапляти з внутрішньої поверхні пакетів у розчини, які в них містяться, вважають автори.

Наслідки цього відкриття можуть бути досить серйозними. Дослідники підрахували, що один пакет фізрозчину для внутрішньовенного вливання об'ємом 250 мілілітрів може призвести до потрапляння приблизно 7500 частинок мікропластику безпосередньо в кровотік пацієнта. Враховуючи, що хворі часто отримують кілька внутрішньовенних інфузій під час лікування, сукупний вплив мікропластику на організм може бути величезним.

Хоча вплив мікропластику на здоров'я людини залишається галуззю активних досліджень учених, його присутність у кровотоці викликає побоювання вже зараз. Попередні наукові роботи вже виявляли мікропластик у різних тканинах людини, але пряме внутрішньовенне введення може сприяти його поширенню в організмі більш ефективно, ніж інші шляхи впливу. Потенційні ризики для здоров'я включають запалення, що призводить до серйозних ускладнень, або інші побічні реакції, хоча конкретні клінічні докази ще не отримані.

Щоб знизити ризик ненавмисного впливу, автори дослідження рекомендують медичним працівникам вжити низку запобіжних заходів. Зберігання пакетів для внутрішньовенних вливань подалі від джерел ультрафіолетового світла і тепла може зменшити потрапляння мікропластику в розчини. Крім того, використання сучасних систем фільтрації в процесі інфузії може допомогти видалити ці частинки до того, як вони потраплять у кров пацієнта.

З огляду на повсюдну присутність мікропластику, є гостра необхідність подальших досліджень його потенційного впливу на здоров'я, вважають вчені. У міру того, як ми продовжуємо покладатися на пластикові матеріали, розуміння й усунення шляхів, якими мікропластик потрапляє до нашого організму, стає дедалі важливішим для запобігання довгострокових серйозних наслідків для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували місця нашого організму, де збирається все це пластикове сміття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.