В тело попадают тысячи вредных частиц: ученые рассказали об опасности пакетов для физраствора

Внутривенная инфузия ежедневно спасает тысячи жизней по всему миру и порой является единственным выходом в критических ситуациях. Однако недавно ученые выяснили, что во время этой процедуры в наш организм попадают опасные для здоровья частицы.

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Микропластик, фрагменты, образующиеся в результате распада более крупных пластиковых изделий, проник практически во все уголки нашей окружающей среды. От океанских глубин до еды на наших тарелках — эти крошечные частицы вездесущи. Недавнее исследование выявило новый и опасный путь их попадания в наш организм: через пакеты для внутривенных инфузий, которые широко используются в медицинских целях, пишет IFLScience.

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В исследовании, опубликованном в журнале Environment & Health, изучалось присутствие микропластика в солевых растворах для внутривенных инфузий. Исследователи проанализировали две марки этих растворов, которые регулярно вводятся пациентам для гидратации и доставки лекарств. Отфильтровав содержимое пакетов для внутривенных вливаний, они обнаружили частицы размером от 1 до 62 микрометров.

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Эти частицы состояли преимущественно из полипропилена — того же материала, из которого изготавливаются сами пакеты для внутривенных вливаний. Это говорит о том, что микропластик может попадать с внутренней поверхности пакетов в содержащиеся в них растворы, считают авторы.

Последствия этого открытия могут быть весьма серьезными. Исследователи подсчитали, что один пакет физраствора для внутривенного вливания объемом 250 миллилитров может привести к попаданию примерно 7500 частиц микропластика непосредственно в кровоток пациента. Учитывая, что больные часто получают несколько внутривенных инфузий во время лечения, совокупное воздействие микропластика на организм может быть огромным.

Хотя влияние микропластика на здоровье человека остается областью активных исследований ученых, его присутствие в кровотоке вызывает опасения уже сейчас. Предыдущие научные работы уже выявляли микропластик в различных тканях человека, но прямое внутривенное введение может способствовать его распространению по организму более эффективно, чем другие пути воздействия. Потенциальные риски для здоровья включают воспаление, приводящее к серьезным осложнениям, или другие побочные реакции, хотя конкретные клинические доказательства еще не получены.

Чтобы снизить риск непреднамеренного воздействия, авторы исследования рекомендуют медицинским работникам принять ряд мер предосторожности. Хранение пакетов для внутривенных вливаний вдали от источников ультрафиолетового света и тепла может уменьшить попадание микропластика в растворы. Кроме того, использование современных систем фильтрации в процессе инфузии может помочь удалить эти частицы до того, как они попадут в кровь пациента.

Учитывая повсеместное присутствие микропластика, есть острая необходимость дальнейших исследований его потенциального воздействия на здоровье, считают ученые. По мере того, как мы продолжаем полагаться на пластиковые материалы, понимание и устранение путей, по которым микропластик попадает в наш организм, становится все более важным для предотвращения долгосрочных серьезных последствий для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.